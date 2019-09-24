AIDA64 6.10 — обновления программы для анализа, тестирования и мониторинга компьютера

Вышла новая версия AIDA64 — самой популярной программы для анализа, тестирования и мониторинга аппаратной и программной составляющих компьютера.

AIDA64 6.10 — это рядовое обновление, которое призвано включить в программу поддержку новейшего железа, оптимизировать тесты под новые процессоры, а также расширить поддержку ранее поддерживаемого железа. Новые версии AIDA64 выпускаются достаточно редко (предыдущее было выпущено ещё в мае) и каждый выпуск рекомендуется для обновления.

Интерфейс AIDA64 6.0

Что нового в AIDA64 6.10:

Оптимизированы тесты под процессоры Zhaoxin ZX-C+ и KaiXian KX-5000.

Реализована полная поддержка процессоров Hygon C86 «Mukti/Dhyana».

Расширен модуль мониторинга RGB LED.

Добавлена поддержка LCD-экранов Matrix Orbital EVE3.

Улучшена поддержка процессоров Intel «Comet Lake» и «Ice Lake».

Добавлена поддержка контроллеров и устройств PCI Express 4.0.

Добавлена поддержка NVMe 1.4.

Улучшена поддержка материнских плат, построенных на основе чипсета AMD X570.

Улучшена поддержка новейших видеокарт: AMD Radeon Pro WX 3200, Radeon RX 5700 Series; nVIDIA GeForce RTX 2060 Super, GeForce RTX 2070 Super, GeForce RTX 2080 Super, Quadro P520, Quadro RTX 3000, Quadro RTX 6000, Quadro T1000, Quadro T2000.

Можно скачать AIDA64 Extreme и Engineer Edition (версии для дома и тестовых лабораторий); версии Business и Network Audit Edition, которые рассчитаны на администраторов сети, можно получить по запросу у разработчика.