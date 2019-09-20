VMWare Workstaton 15.5 — обновленная версия популярнейшего комплекса виртуализации

Компания VMware выпустила обновленные версии VMWare Workstation Pro и VMWare Workstation Player.

VMWare Workstation — это известнейшая система виртуализации. Программа позволяет создавать на обычном компьютере виртуальную систему с собственными ресурсами, на которой можно установить любую операционную систему. Функциональность программы дает возможность иметь на компьютере виртуальную операционную систему, которая годится для всего и, чаще всего, используется для тестирования.

VMWare Workstation 15.5 — это вполне стандартное обновление с набором деловых улучшений. В программу включена поддержка новых версий популярных операционных систем, улучшена функция переключения между экранами, добавлена поддержка Jumbo-фреймов, улучшена совместимость с vSphere и исправлены ошибки.

Интерфейс VMWare Worastation Pro

Что нового в VMWare Workstation 15.5:

Добавлена поддержка новых версий операционных систем: Windows 10 19H2, Debian 10.0/10.1, Debian 9.11, Oracle Linux 8.0, SLE 15 SP1, FreeBSD 12.0, PhotonOS 3.0.

Добавлена поддержка Jumbo-фреймов. Теперь виртуальную сеть можно настроить на передачу блоков данных размером до 9194 байт. Соответствующая настройка MTU доступна в конфигурации системы. Только в VMWare Workstation Pro.

Улучшена совместимость с vSphere благодаря добавленной поддержке PVSCSI. Это обеспечивает улучшенную совместимость для многих виртуальных систем и шаблонов OVA/OVF. Теперь нет необходимости в изменении виртуальных систем и настроек при миграции между Workstation и vSphere.

Добавлена возможность переключения между экранами в полноэкранном режиме через комбинацию клавиш «CTRL-ALT-M». В появившемся меню можно выбрать экран клавишами 1, 2, 3, 4 для переключения.

Теперь конфигурация сети сохраняется после обновления. Пользователь может экспортировать и импортировать конфигурации сети.

Исправлен набор ошибок. Также повышена производительность некоторых операций. Должно быть наиболее заметно при доступе к общим файлам хоста и гостевой системы, а также при выключении виртуальной системы. Кроме того, исправлены проблемы в безопасности.

Как и прежде, программа выпускается в виде полнофункциональной Pro-версии и версии с приставкой Player, которая способна только на работу с уже готовыми образами виртуальных систем.