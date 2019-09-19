Firefox 69.0.1 — сервисное обновление браузера с исправлениями ошибок

Выпущено обновление популярного браузера Firefox.

Firefox 69.0.1 — это сервисное обновление, которое призвано исправить обнаруженные в программе ошибки и недоработки. Это обновление исправляет 5 ошибок, а также устраняет проблемы в безопасности браузера.

Что нового в Firefox 69.0.1:

Исправлена проблема запуска внешних программ в фоновом режиме, при их запуске через ссылки.

Исправлена проблема неработоспособности навигации в менеджере дополнений при работе с помощью программ чтения с экрана (JAWS или NVDA — программы для управления браузером для людей с ограниченными возможностями).

Исправлена проблема c остающимся уведомлением после авторизации через Captive Portal.

Исправлена проблема с невозможностью установить максимальный размер текста в режиме чтения.

Исправлены пропущенные стеки в разделе измерения производительности инструментов веб-разработки.

Исправлены проблемы в безопасности браузера.

Как всегда, можно дождаться автоматического обновления Firefox или воспользоваться обновленным дистрибутивом.