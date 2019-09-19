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Firefox 69.0.1 — сервисное обновление браузера с исправлениями ошибок19.09.2019

Firefox 69.0.1 — сервисное обновление браузера с исправлениями ошибок

Выпущено обновление популярного браузера Firefox.

Firefox 69.0.1 — это сервисное обновление, которое призвано исправить обнаруженные в программе ошибки и недоработки. Это обновление исправляет 5 ошибок, а также устраняет проблемы в безопасности браузера.

Что нового в Firefox 69.0.1:

  • Исправлена проблема запуска внешних программ в фоновом режиме, при их запуске через ссылки.
  • Исправлена проблема неработоспособности навигации в менеджере дополнений при работе с помощью программ чтения с экрана (JAWS или NVDA — программы для управления браузером для людей с ограниченными возможностями).
  • Исправлена проблема c остающимся уведомлением после авторизации через Captive Portal.
  • Исправлена проблема с невозможностью установить максимальный размер текста в режиме чтения.
  • Исправлены пропущенные стеки в разделе измерения производительности инструментов веб-разработки.
  • Исправлены проблемы в безопасности браузера.

Как всегда, можно дождаться автоматического обновления Firefox или воспользоваться обновленным дистрибутивом.

Скачать Firefox 69.0.1 для Windows (32-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 35.1 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Firefox 69.0.1 для Windows (64-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 37.8 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Firefox 69.0.1 для GNU/Linux (32-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 51 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать Firefox 69.0.1 для GNU/Linux (64-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 49.2 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

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