SLO.ru — новые версии популярных программ. Скачать программы.
НОВОСТИ
КАТАЛОГ ПРОГРАММ
50 ПОПУЛЯРНЫХ
БРАУЗЕРЫ
Обновление Telegram — отложенная отправка сообщений, напоминания, раскраска интерфейса06.09.2019

Обновление Telegram — отложенная отправка сообщений, напоминания, раскраска интерфейса

Выпущено очередное обновление мессенджера Telegram для всех поддерживаемых платформ.

Разработчики продолжают активно снабжать программу новыми и новыми функциями. Это обновление добавляет в мессенджер возможность отложенной отправки сообщений, напоминания, раскраску интерфейса, дополнительные настройки видимости номера телефона и новые анимированные эмодзи.

В новой версии Telegram появилась функциональность отложенной отправки сообщений. Чтобы запланировать отправку напечатанного сообщения на будущее нужно зажать кнопку отправки (в случае с Telegram для компьютера — правая кнопка мыши), после чего появится окно выбора даты, когда сообщение будет отправлено получателю.

Отложенная отправка соообщения в Telegram
Отложенная отправка соообщения в Telegram

Интересно, что в чате «Избранное» (используется в качестве записной книжки) эта функция работает как напоминание. С помощью новинки пользователь может создать напоминание из напечатанного текста, а Telegram сигнализирует в установленное время (уведомление появится в трее).

Другим заметным нововведением является возможность раскрасить интерфейс мессенджера в любые цвета — доступен как ряд предустановленных, так и полная палитра. Можно раскрасить любую тему интерфейса, кроме классической. Более того, в Android-версии реализована возможность поделиться созданной темой с сообществом.

Изменение цвета интерфейса
Изменение цвета интерфейса

В этой версии Telegram предприняты очередные усовершенствования конфиденциальности. Добавлена возможность выбора тех, кто может найти пользователя при добавлении его номера в записную книжку телефона — либо все, либо только те, кто сам уже есть в записной книжке телефона самого пользователя. Это позволит отсечь часть нежелательных собеседников.

А еще в новую версию Telegram добавлена очередная порция анимированных эмодзи (вдобавок к тем, что были анимированы раньше).

Скачать Telegram 1.8.3 для Windows

БесплатноРазмер: 20.1 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Telegram 1.8.3 для Windows (Portable)

БесплатноРазмер: 22.4 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Telegram 1.8.3 для GNU/Linux (32-бит)

БесплатноРазмер: 29.5 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать Telegram 1.8.3 для GNU/Linux (64-бит)

БесплатноРазмер: 28.6 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать Telegram 5.11 для Android

БесплатноРазмер: 30 МбОС: AndroidСтабильная версия

Скачать Telegram 5.11 для iOS

БесплатноРазмер: 30 МбОС: iOSСтабильная версия

Яндекс.Браузер 19.9.0 — обновление браузера с удобным управлением веб-плеерами

Яндекс.Браузер 19.9.0 — обновление браузера с удобным управлением веб-плеерами

Geekbench 5 — обновление с новыми тестами производительности компьютера

Geekbench 5 — обновление с новыми тестами производительности компьютера

Firefox 69 — новая версия с ужесточением блокировки отслеживания

Firefox 69 — новая версия с ужесточением блокировки отслеживания

Thunderbird 68 — переход на WebExtension, изменения в интерфейсе и многое другое

Thunderbird 68 — переход на WebExtension, изменения в интерфейсе и многое другое

Яндекс.Браузер 19.7.3 — 28 цветов интерфейса и предпросмотр вкладок

Яндекс.Браузер 19.7.3 — 28 цветов интерфейса и предпросмотр вкладок

IObit Uninstaller 9 — новая версия инструмента для полного удаления программ

IObit Uninstaller 9 — новая версия инструмента для полного удаления программ

Яндекс.Браузер

Обновление Яндекс.Браузера. С гибернацией вкладок

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Яндекс.Браузер 19.9.0 — обновление браузера с удобным управлением веб-плеерами

Geekbench 5 — обновление с новыми тестами производительности компьютера

Firefox 69 — новая версия с ужесточением блокировки отслеживания

Thunderbird 68 — переход на WebExtension, изменения в интерфейсе и многое другое

Яндекс.Браузер 19.7.3 — 28 цветов интерфейса и предпросмотр вкладок

IObit Uninstaller 9 — новая версия инструмента для полного удаления программ

Vivaldi 2.7 — новая версия альтернативного браузера с рядом улучшений

ПОПУЛЯРНЫЙ СОФТ

Firefox

Firefox

Яндекс.Браузер

Яндекс.Браузер

Google Chrome

Google Chrome

Skype

Skype

Telegram

Telegram

uTorrent

uTorrent

AIMP

AIMP

Media Player Classic

Media Player Classic

K-Lite Codec Pack

K-Lite Codec Pack

Каперский

Касперский

CCleaner

CCleaner

Total Commander

Total Commander

WinRAR

WinRAR

AIDA64

AIDA64