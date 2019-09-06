Обновление Telegram — отложенная отправка сообщений, напоминания, раскраска интерфейса

Выпущено очередное обновление мессенджера Telegram для всех поддерживаемых платформ.

Разработчики продолжают активно снабжать программу новыми и новыми функциями. Это обновление добавляет в мессенджер возможность отложенной отправки сообщений, напоминания, раскраску интерфейса, дополнительные настройки видимости номера телефона и новые анимированные эмодзи.

В новой версии Telegram появилась функциональность отложенной отправки сообщений. Чтобы запланировать отправку напечатанного сообщения на будущее нужно зажать кнопку отправки (в случае с Telegram для компьютера — правая кнопка мыши), после чего появится окно выбора даты, когда сообщение будет отправлено получателю.

Отложенная отправка соообщения в Telegram

Интересно, что в чате «Избранное» (используется в качестве записной книжки) эта функция работает как напоминание. С помощью новинки пользователь может создать напоминание из напечатанного текста, а Telegram сигнализирует в установленное время (уведомление появится в трее).

Другим заметным нововведением является возможность раскрасить интерфейс мессенджера в любые цвета — доступен как ряд предустановленных, так и полная палитра. Можно раскрасить любую тему интерфейса, кроме классической. Более того, в Android-версии реализована возможность поделиться созданной темой с сообществом.

Изменение цвета интерфейса

В этой версии Telegram предприняты очередные усовершенствования конфиденциальности. Добавлена возможность выбора тех, кто может найти пользователя при добавлении его номера в записную книжку телефона — либо все, либо только те, кто сам уже есть в записной книжке телефона самого пользователя. Это позволит отсечь часть нежелательных собеседников.

А еще в новую версию Telegram добавлена очередная порция анимированных эмодзи (вдобавок к тем, что были анимированы раньше).