SLO.ru — новые версии популярных программ. Скачать программы.
НОВОСТИ
КАТАЛОГ ПРОГРАММ
50 ПОПУЛЯРНЫХ
БРАУЗЕРЫ
Geekbench 5 — обновление с новыми тестами производительности компьютера04.09.2019

Geekbench 5 — обновление с новыми тестами производительности компьютера

Вышла новая версия Geekbench — крупное обновление программы для тестирования компьютера.

Geekbench — это известный тест производительности компьютера. Подходит для проверки вычислительной мощности процессора и видеокарты. В Geekbench предлагается проверка компьютера в условиях, наиболее приближенных к реальным. Программа прогоняет несколько тестовых заданий, имитирующих активность, с который сталкивается компьютер в повседневной работе.

В Geekbench 5 включены новые тесты производительности, которые лучше соответствуют новейшему железу и программному обеспечению, запускаемому на современных компьютерах. Новые процессорные тесты используют самые современные технологии, а также включают поддержку новых режимов многопоточной работы, в которых все потоки работают над одной задачей. Тесты видеокарты также дополнены поддержкой новейших технологий: Vulkan, CUDA, Metal и OpenCL.

Интерфейс Geekbench 5
Интерфейс Geekbench 5

В отличие от предыдущих версий, Geekbench 5 совместим только с 64-битными системами. Новая версия не поддерживает 32-битные процессоры и операционные системы. Упразднение поддержки 32-бит позволило разработчикам проектировать более масштабные тесты с повышенной длительностью и большим набором данных.

А вот поддержка темного режима интерфейса, который доступен пользователям Mac OS, в версии для Windows и GNU/Linux, к сожалению, не включена.

Скачать Geekbench для Windows

Пробная версияРазмер: 93.5 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Geekbench для GNU/Linux

Пробная версияРазмер: 87.8 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Яндекс.Браузер 19.9.0 — обновление браузера с удобным управлением веб-плеерами

Яндекс.Браузер 19.9.0 — обновление браузера с удобным управлением веб-плеерами

Firefox 69 — новая версия с ужесточением блокировки отслеживания

Firefox 69 — новая версия с ужесточением блокировки отслеживания

Thunderbird 68 — переход на WebExtension, изменения в интерфейсе и многое другое

Thunderbird 68 — переход на WebExtension, изменения в интерфейсе и многое другое

Яндекс.Браузер 19.7.3 — 28 цветов интерфейса и предпросмотр вкладок

Яндекс.Браузер 19.7.3 — 28 цветов интерфейса и предпросмотр вкладок

IObit Uninstaller 9 — новая версия инструмента для полного удаления программ

IObit Uninstaller 9 — новая версия инструмента для полного удаления программ

Vivaldi 2.7 — новая версия альтернативного браузера с рядом улучшений

Vivaldi 2.7 — новая версия альтернативного браузера с рядом улучшений

Яндекс.Браузер

Обновление Яндекс.Браузера. С гибернацией вкладок

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Яндекс.Браузер 19.9.0 — обновление браузера с удобным управлением веб-плеерами

Firefox 69 — новая версия с ужесточением блокировки отслеживания

Thunderbird 68 — переход на WebExtension, изменения в интерфейсе и многое другое

Яндекс.Браузер 19.7.3 — 28 цветов интерфейса и предпросмотр вкладок

IObit Uninstaller 9 — новая версия инструмента для полного удаления программ

Vivaldi 2.7 — новая версия альтернативного браузера с рядом улучшений

Acronis True Image 2020 — крупное обновление комплекса для резервного копирования

ПОПУЛЯРНЫЙ СОФТ

Firefox

Firefox

Яндекс.Браузер

Яндекс.Браузер

Google Chrome

Google Chrome

Skype

Skype

Telegram

Telegram

uTorrent

uTorrent

AIMP

AIMP

Media Player Classic

Media Player Classic

K-Lite Codec Pack

K-Lite Codec Pack

Каперский

Касперский

CCleaner

CCleaner

Total Commander

Total Commander

WinRAR

WinRAR

AIDA64

AIDA64