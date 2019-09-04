Geekbench 5 — обновление с новыми тестами производительности компьютера

Вышла новая версия Geekbench — крупное обновление программы для тестирования компьютера.

Geekbench — это известный тест производительности компьютера. Подходит для проверки вычислительной мощности процессора и видеокарты. В Geekbench предлагается проверка компьютера в условиях, наиболее приближенных к реальным. Программа прогоняет несколько тестовых заданий, имитирующих активность, с который сталкивается компьютер в повседневной работе.

В Geekbench 5 включены новые тесты производительности, которые лучше соответствуют новейшему железу и программному обеспечению, запускаемому на современных компьютерах. Новые процессорные тесты используют самые современные технологии, а также включают поддержку новых режимов многопоточной работы, в которых все потоки работают над одной задачей. Тесты видеокарты также дополнены поддержкой новейших технологий: Vulkan, CUDA, Metal и OpenCL.

Интерфейс Geekbench 5

В отличие от предыдущих версий, Geekbench 5 совместим только с 64-битными системами. Новая версия не поддерживает 32-битные процессоры и операционные системы. Упразднение поддержки 32-бит позволило разработчикам проектировать более масштабные тесты с повышенной длительностью и большим набором данных.

А вот поддержка темного режима интерфейса, который доступен пользователям Mac OS, в версии для Windows и GNU/Linux, к сожалению, не включена.