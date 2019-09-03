Firefox 69 — новая версия с ужесточением блокировки отслеживания

Вышла очередная новая версия популярнейшего браузера Firefox.

Главным улучшением Firefox 69 являются изменения в функции «Блокировка содержимого», которая служит для защиты пользователя от различных механизмов отслеживания. Теперь браузер по умолчанию блокирует еще и куки сторонних трекеров и криптомайнеры. Напомню, что в предыдущих версиях в стандартном режиме блокировались только трекеры, а для блокировки прочего пользователю требовалось перевести браузер либо в строгий режим, либо настроить блокировку определенного типа контента самостоятельно. В общем, сама функция не претерпела никаких изменений, а новые настройки рассчитаны на улучшение защиты пользователей, не вникающих в нюансы блокировки стороннего контента.

Расширенный стандартный режим блокировки отслеживающего контента

Другим небольшим изменением, касающимся блокировки контента, является расширение функции настройки автовоспроизведения. Теперь пользователь может блокировать воспроизведение любого видео, начинающего автоматическое воспроизведение, а не только того, которое воспроизводит звук.

Интересным нововведением Firefox 69 является новая внутренняя особенность, которая будет давать рекомендации операционной системе Windows 10, касающиеся выставления приоритета процессов. То есть, операционная система будет выделять больше процессорного времени на активные процессы и понижать приоритет для фоновых. Это должно повысить общую производительность работы браузера.

Также в новой версии Firefox не обошлось без изменений для все больше сокращающейся поддержки Adobe Flash. В этом выпуске упразднена настройка «Всегда включать» для Flash-плагина. Другим изменением является отсутствие идентификации пользователей 32-битной версии браузера в 64-битных операционных системах, что снижает риски отслеживания пользователя через фингерпринтинг.

Другие изменения Firefox 69: поддержка расширения для веб-аутентификации HmacSecret через Windows Hello, поддержка получения нескольких видеокодеков для улучшения работы видеоконференций с помощью WebRTC, поддержка JIT для ARM64 для улучшенной производительности.