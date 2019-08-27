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Thunderbird 68 — переход на WebExtension, изменения в интерфейсе и многое другое27.08.2019

Thunderbird 68 — переход на WebExtension, изменения в интерфейсе и многое другое

Компания Mozilla выпустила Thunderbird 68 — значительное обновление своего почтового клиента.

Это крупное и важное обновление, которое повлияет на всех пользователей почтового клиента. Переход на систему дополнений WebExtension, ряд изменений в интерфейсе, улучшения для вложений, а также масса небольших функциональных усовершенствований в разных частях программы.

Переход на WebExtension-дополнения — ключевое изменение Thunderbird 68. Начиная с этой версии, почтовый клиент больше не совместим со старыми XUL-дополнениями и ориентирован на работу только с новыми дополнениями, построенными на основе WebExtension. Тем не менее, некоторые классические дополнения все же останутся работоспособны, если их разработчики позаботились реализовать возможную в некоторых случаях совместимость. Разумеется, это затрагивает темы оформления и словари, которые также должны быть построены на основе WebExtension.

То есть, это примерно как памятный переход браузера Firefox на новую систему дополнений, только с некоторой задержкой. К сожалению, некоторые пользователи лишатся части привычного функционала, который был реализован с помощью классических дополнений.

Новое главное меню в Thunderbird 68
Новое главное меню в Thunderbird 68

Другие важные изменения коснулись интерфейса Thunderbird. Заметным нововведением является переработанное главное меню почтового клиента, которое стало выглядеть более современно. Другим заметным и важным изменением является полностью новый раздел настроек — вместо старого автономного окна используется обычная служебная страница, которая, уж точно, гораздо удобнее. Опять же, такое же изменение, которое когда-то произошло и в Firefox. Также отмечается множество улучшений для темной темы оформления интерфейса, в том числе темный окрас цепочки сообщений.

Новый раздел настроек программы
Новый раздел настроек программы

Предприняты улучшения для почтовых вложений. Добавлена возможность откреплять вложения с сохранением в другую папку. Кроме того, улучшена работа с вложениями Filelink (такие вложения загружаются в облачный сервис, а не прикрепляются к письму). Теперь вложения, которые уже были загружены на сервер, могут использоваться повторно — загружать их по новой для получения Filelink-ссылки больше не требуется. Кстати, теперь сервис WeTransfer, который используется для Filelink-вложений, больше не требует авторизации.

Там есть еще огромное множество менее значительных улучшений: возможность помечать все папки всех аккаунтов как прочитанные, возможность периодического запуска фильтров, поддержка OAuth2-авторизации для Яндекса, улучшено оповещение о мошеннических письмах, ряд улучшений в календаре и дополнении Lightning, возможность выбора отдельного языка проверки орфографии для каждого чата и многое-многое другое.

Остается добавить, что пользователям, желающим обновиться, требуется скачать новый дистрибутив Thunderbird — автоматическое обновление не предусмотрено (обещано в следующей версии).

Скачать Thunderbird 68 для Windows (64-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 37.8 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Thunderbird 68 для Windows (32-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 35.1 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Thunderbird 68 для GNU/Linux (64-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 49.2 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать Thunderbird 68 для GNU/Linux (32-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 51 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

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