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Vivaldi 2.7 — новая версия альтернативного браузера с рядом улучшений21.08.2019

Vivaldi 2.7 — новая версия альтернативного браузера с рядом улучшений

Вышла новая версия супер-настраиваемого браузера Vivaldi.

В Vivaldi 2.7 включено несколько не очень крупных, но весьма полезных нововведений, которые наверняка понравятся пользователям браузера, горячо приветствующим расширение и без того огромного ассортимента настроек любимого браузера.

Что нового в Vivaldi 2.6

В контекстное меню вкладки добавлена настройка для отключения звука на неиспользуемой вкладке. Напомню, что более широкие опции управления звуком есть в настройках браузера.

Отключение звука
Отключение звука
Создания ярлыка для профиля
Создания ярлыка для профиля

В окно выбора профиля добавлена возможность создания ярлыка на рабочем столе операционной системы. Такой ярлык будет привязан к конкретному профилю и позволит сразу запустить браузер с соответствующими настройками и данными.

Расширена информация о процессе загрузки страницы на панели состояния браузера.

Информация на панели состояния
Информация на панели состояния
Включение Flash
Включение Flash

Добавлена настройка, позволяющая принудительно включить поддержку Flash. И хотя все известные браузеры постепенно упраздняют поддержку Flash, в Vivaldi она останется еще некоторое время.

Скачать Vivaldi 2.7 для Windows (32-бит)

БесплатноРазмер: 50.2 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Vivaldi 2.7 для Windows (64-бит)

БесплатноРазмер: 51.8 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Vivaldi 2.7 для GNU/Linux (DEB)

БесплатноРазмер: 54.9 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать Vivaldi 2.7 для GNU/Linux (RPM)

БесплатноРазмер: 53.8 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

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