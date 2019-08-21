Vivaldi 2.7 — новая версия альтернативного браузера с рядом улучшений

Вышла новая версия супер-настраиваемого браузера Vivaldi.

В Vivaldi 2.7 включено несколько не очень крупных, но весьма полезных нововведений, которые наверняка понравятся пользователям браузера, горячо приветствующим расширение и без того огромного ассортимента настроек любимого браузера.

Что нового в Vivaldi 2.6

В контекстное меню вкладки добавлена настройка для отключения звука на неиспользуемой вкладке. Напомню, что более широкие опции управления звуком есть в настройках браузера.

Отключение звука Создания ярлыка для профиля

В окно выбора профиля добавлена возможность создания ярлыка на рабочем столе операционной системы. Такой ярлык будет привязан к конкретному профилю и позволит сразу запустить браузер с соответствующими настройками и данными.

Расширена информация о процессе загрузки страницы на панели состояния браузера.

Информация на панели состояния Включение Flash

Добавлена настройка, позволяющая принудительно включить поддержку Flash. И хотя все известные браузеры постепенно упраздняют поддержку Flash, в Vivaldi она останется еще некоторое время.