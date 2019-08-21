Acronis True Image 2020 — крупное обновление комплекса для резервного копирования

Компания Acronis объявляет о выпуске крупного обновления Acronis True Image, мощнейшего комплекса для резервного копирования.

Acronis True Image — мощнейший комплекс для резервного копирования информации. Программа позволяет делать бэкапы как отдельных файлов, так и всей системы, как на локальный компьютер или внешний носитель, так и в облако. При необходимости сохраненные файлы можно восстановить в два счета.

Acronis True Image 2020 — это ежегодное крупное обновление, которое включает в программу ряд заметных усовершенствований.

Интерфейс Acronis True Image 2020

В Acronis True Image 2020 заявлены следующие улучшения:

Более надежная защита, благодаря автоматическому созданию дополнительной облачной копии в дополнение к локальной. После создания копии, ее резервное копирование и репликация в облако происходят одновременно.

Новый формат резервного копирования, который обеспечивает более высокую общую производительность. Особо отмечается повышенная скорость работы при создании и восстановлении копии, при просмотре бэкапов, размещенных в облаке, а также во избежание появления дубликатов.

Уведомления в трее позволяют оставаться в курсе всех событий, получать советы и мониторить состояние резервных копий. Благодаря уведомлениям на рабочем столе никакая проблема не останется незамеченной.

Улучшена система защиты от программ вымогателей, которая стала более эффективна и позволяет противостоять нарушению работы Acronis True Image. Пользователь информируется, по какой причине заблокирован тот или иной процесс, подозреваемый в угрозе безопасности.

Возможность выбора конкретных, только надежных Wi-Fi-сетей для работы с облаком. Это позволяет избежать риска утраты информации при загрузке важных данных через незащищённые публичные сети.

Настраиваемое управление питанием поможет ограничить создание резервных копий и расход энергии при работе от батареи. Пользователь может установить пороговый уровень заряда батареи или даже полностью заблокировать создание бэкапов при работе не от сети.

Acronis True Image 2020 работает во всех операционных системах от Windows 7 SP1 до Windows 10. Поддерживаются следующие файловые системы: NTFS, Ext2/Ext3/Ext4, ReiserFS(3), Linux SWAP, HFS+/HFSX, FAT16/32/exFAT.