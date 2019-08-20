AIMP 4.60 — обновление популярного аудиоплеера с массой улучшений

Спустя несколько месяцев активной разработки и тестирования, выпущена финальная версия AIMP 4.60 — популярнейшего аудиоплеер от отечественного разработчика. Это крупное и важное обновление, включающее массу улучшений во многих функциях плеера.

В AIMP 4.60 предпринят ряд мер для улучшения поддержки плеером интернет-сервисов. В этой версии появилась встроенная поддержка облачных хранилищ и подкастов. Теперь AIMP умеет работать с файлами, находящимися в таких облачных хранилищах как Google Drive, Dropbox, Яндекс.Диск, Облако@Mail.ru, Microsoft OneDrive (и многих других, работающих на основе WebDAV), а также с подкастами. Если раньше для реализации такой функциональности пользователю требовалось скачивать дополнительные плагины, то теперь такой необходимости нет — плагины уже идут в составе плеера.

Другим улучшением касающимся интернета является доработка плагина поддержки сервиса last.fm, который идет в комплекте с плеером. Расширены данные в окне с информацией о текущем треке (похожие исполнители), добавлено уведомление о скробблинге на иконку в трее, а также добавлена возможность запрещать скробблинг из определенных папок и для удаленных файлов.

Интерфейс аудиоплеера AIMP 4.60

Произведено несколько улучшений в интерфейсе AIMP: добавлена поддержка ночного режима операционной системы Windows 10, включена возможность отключения автоматического свертывания окон в режиме панели инструментов и реализована прокрутка вкладок колесиком мыши без необходимости удерживания клавиши CTRL.

В сам плеер включена возможность записи только одного трека с интернет-радио, добавлена поддержка обложек для интернет-радио, включена новая опция «Перейти на следующий трек и встать на паузу», добавлена поддержка метаданных в формате JSON для инетрнет-радио, добавлена опция «Поставить на паузу при запуске программы», включены новые макросы и добавлена поддержка расширений IPTV для M3U/M3U8 плейлистов.

Изменения в аудиоконвертере — еще одна важная деталь новой версии. Теперь процесс конвертирования аудиофайлов можно поставить на паузу — совсем небольшая мелочь, которая окажется нелишней, если конвертер отъел значительную часть ресурсов, оказавшихся необходимыми для других задач. Также в аудиоконвертере реализована возможность переопределения горячих клавиш.

В AIMP 4.60 предпринят набор улучшений для звукового движка. Повышено максимальное значение скорости до 2x; максимальная пауза между треками увеличена до 15-ти минут, добавлена опция «Предварительная загрузка следующего трека», переработаны настройки громкости, расширены настройки удаления тишины, настройки микширования каналов расширены опциями преобразования каналов.

Другие изменения коснулись редактора тегов: обновлен интерфейс, улучшена пакетная обработка, реализовано полуавтоматическое заполнение тегов с помощью онлайновых-сервисов (Music Brainz, Discogs, last.fm), включена пакетная загрузка обложек и текстов песен, добавлена поддержка множественных значений полей ID3v2.4-тегов.