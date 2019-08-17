Avast выпустил Premium Security и пересмотрел линейку своих антивирусов

Разработчики антивируса Avast пересмотрели линейку своих антивирусных продуктов для дома. Если раньше линейка состояла из четырех антивирусных программ, то теперь их только две.

До сих пор Avast распространялся в четырех различных версиях, отличавшихся набором функций. Теперь же разработчики, пересмотревшие этот подход, решили оставить лишь две: Avast Free Antivirus - привычный бесплатный антивирус с урезанным функционалом и Avast Premium Security - платная версия с полным набором функций, равная старой версии Premier, которая была самым функционально насыщенным продуктом. То есть, теперь просто не стало средних вариантов Antivirus Pro и Internet Security.

Интерфейс антивируса Avast Premium Security

Если бесплатный Avast не претерпел никаких изменений, то лицензия на платную версию предоставляется в 2-х видах: для одного устройства или для нескольких (до 10-ти). Цена: 1450 рублей за одно устройство или 1950 за 10 устройств. Обновленная маркетинговая модель антивируса Avast рекомендует защитить одним продуктом все цифровое хозяйство и поставить антивирус на компьютер, планшет и телефон.

Также нужно упомянуть версию Ultimate, которая доступна в некоторых регионах (в России не предлагается) и в которую также входит несколько дополнительных функций (VPN-клиент, очистка системы, работа с паролями).

Пользователи старых версий будут постепенно переводиться на новые в течение ближайших недель. Пользователи уже имеющие подписку на любую платную версию, будут переведены на полнофункциональную Avast Premium Security. Обладатели версий для нескольких устройств (3+) также получат Premium Security для нескольких устройств (10+).