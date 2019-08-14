Firefox 68.0.2 — сервисное обновление с рядом исправлений

Mozilla выпустила небольшое обновление браузера Firefox 68.

Это сервисное обновление, которое призвано устранить проблемы и ошибки, обнаруженные в браузере со времен предыдущего обновления. Firefox 68.0.2 исправляет 5 известных ошибок, а также проблемы в безопасности браузера. Кроме обычной версии обновлена и ESR-сборка браузера (долгосрочная сборка без функциональных обновлений; нужна для развертывания в организациях).

Исправлена ошибка, из-за которой обрезались некоторые специальные символы в конце запроса при поиске через поисковую строку.

Разрешено обращение к шрифтам через file:// при открытии веб-страниц, сохраненных на локальный диск.

Исправлена проблема с печатью только верхней и нижней частей письма из веб-приложения Outlook.

Исправлена проблема с отображением некоторых графических изображений при перезагрузке. Это касается и проблемы с Картами Google.

Исправлена проблема с запуском внешних приложений, которые используются для обработки URI.

Исправлены проблемы в безопасности браузера.

Как обычно, пользователь может дождаться поступления автоматического обновления или воспользоваться новым дистрибутивом.