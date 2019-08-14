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Firefox 68.0.2 — сервисное обновление с рядом исправлений14.08.2019

Firefox 68.0.2 — сервисное обновление с рядом исправлений

Mozilla выпустила небольшое обновление браузера Firefox 68.

Это сервисное обновление, которое призвано устранить проблемы и ошибки, обнаруженные в браузере со времен предыдущего обновления. Firefox 68.0.2 исправляет 5 известных ошибок, а также проблемы в безопасности браузера. Кроме обычной версии обновлена и ESR-сборка браузера (долгосрочная сборка без функциональных обновлений; нужна для развертывания в организациях).

  • Исправлена ошибка, из-за которой обрезались некоторые специальные символы в конце запроса при поиске через поисковую строку.
  • Разрешено обращение к шрифтам через file:// при открытии веб-страниц, сохраненных на локальный диск.
  • Исправлена проблема с печатью только верхней и нижней частей письма из веб-приложения Outlook.
  • Исправлена проблема с отображением некоторых графических изображений при перезагрузке. Это касается и проблемы с Картами Google.
  • Исправлена проблема с запуском внешних приложений, которые используются для обработки URI.
  • Исправлены проблемы в безопасности браузера.

Как обычно, пользователь может дождаться поступления автоматического обновления или воспользоваться новым дистрибутивом.

Скачать Firefox 68.0.2 для Windows (32-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 35.1 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Firefox 68.0.2 для Windows (64-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 37.8 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Firefox 68.0.2 для GNU/Linux (32-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 51 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать Firefox 68.0.2 для GNU/Linux (64-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 49.2 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать Firefox 68.0.2 ESR для Windows (32-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 35.1 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Firefox 68.0.2 ESR для Windows (64-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 37.8 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Firefox 68.0.2 ESR для GNU/Linux (32-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 51 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать Firefox 68.0.2 ESR для GNU/Linux (64-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 49.2 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

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