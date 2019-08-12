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Mozilla вводит обновленный логотип Firefox12.08.2019

Mozilla вводит обновленный логотип Firefox

В скором времени компания Mozilla заменит текущий логотип Firefox на новый, а так же немного изменит название браузера.

Опытные пользователи помнят, что некоторое время назад компания Mozilla провела ребрендинг марки Firefox и опубликовала новый фирменный стиль для всей, уже довольно широкой, линейки продуктов, выпускаемой под этой маркой (Firefox, Firefox Send, Firefox Lockwise и прочие). Некоторые из новых логотипов уже используются в их программах, но до главного продукта очередь дошла только теперь.

Дело в том, что в ранних тестовых Nightly-сборках Firefox 70 начал применяться новый логотип и по мере продвижения тестирования он доберется до всех пользователей Firefox.

Новые логотипы Firefox
Новые логотипы Firefox

Кроме того, изменится и полное название браузера. Если сейчас он носит имя Firefox Quantum (второе слово появилось в 57-й версии для более ясного позиционирования крупного масштаба обновления), то начиная с 70-й версии оно изменится на Firefox Browser. Понятно, что это нужно, чтобы чётче позиционировать браузер в линейке прочих продуктов.

В общем, для тестеров Nightly-сборок новый логотип появился уже теперь, а пользователи стабильной версии увидят новинку 22 октября вместе с релизом Firefox 70.

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