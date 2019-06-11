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Mozilla представила обновление бренда Firefox11.06.2019

Mozilla представила обновление бренда Firefox

Компания Mozilla представила новый единый стиль оформления логотипов приложений, выпускаемых под маркой Firefox.

В Mozilla давно хотят донести до широкой аудитории, что знаменитый Firefox, это не только браузер. Под этой маркой выпускается целый ряд программ и работает несколько онлайновых сервисов. Браузеры Firefox, Firefox Focus, Firefox Lite, Firefox VR; менеджер паролей Firefox Lockwise; сервис обмена файлами Firefox Send; приложения для работы со скриншотами Firefox ScrennshotGO и прочие (Notes, Strumbler…), и этот список только расширяется. Чтобы бренд воспринимался более целостно, Mozilla и разработала новый единый стиль оформления.

Представлен новый логотип как самого бренда Firefox, который возглавляет всю линейку продуктов, так и логотипы для большинства выпускаемых разработчиком программ. На самом деле, это гораздо больше, чем набор иконок: Mozilla позиционирует обновленный бренд, как что-то по-настоящему важное. Это не только логотипы иконок, а целостный стиль, проработанная палитра, особенная геометрия форм, новый шрифт. Все это должно передавать пользователям особенные ощущения от дизайна бренда Firefox.

Новые логотипы
Новые логотипы

Внимательные пользователи помнят, что чуть менее года назад на SLO.ru публиковалась заметка о ребрендинге Firefox. Тогда разработчики предлагали выбрать наиболее предпочтительный стиль из двух предлагаемых вариантов. Как можно заметить, окончательный вариант, представленный Mozilla, довольно сильно отличается от обоих.

Новые логотипы уже используются в некоторых приложениях (Firefox Send и Firefox Lockwise) и начало использования остальных можно ожидать в ближайшем будущем.

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