Google Chrome 76 — блокировка Flash, кнопка установки PWA и многое другое

Компания Google выпустила стабильную версию Google Chrome 76 — очередное обновление самого популярного браузера в мире.
Важное изменение этой версии касается поддержки технологии Adobe Flash. Начиная с этой версии, Google Chrome будет блокировать любой Flash-контент на всех сайтах по умолчанию. Напомню, что у Flash нет будущего и все разработчики постепенно упраздняют поддержку технологии в своих продуктах. Тем не менее, пользователю все еще доступна возможность воспроизведения Flash-контента через активацию соответствующей опции в настройках браузера.
Еще одно заметное нововведение касается PWA-приложений, которые активно популяризируются и встречаются все чаще. В этой версии браузера в адресную строку добавлена кнопка для быстрой установки предлагаемого PWA-приложения. Если раньше пользователю приходилось обращаться к главному меню браузера, то теперь обнаружение наличия PWA-приложения и его установка стали более очевидны и удобны.
Другим неявным, но важным изменением Google Chrome 76 является устранение одного из способов, который использовали некоторые сайты для обнаружения режима «Инкогнито» (режим приватного просмотра). Это было возможно благодаря API FileSystem и ряд исправлений этой версии позволило устранить эту проблему.
В Google Chrome 76 представлена масса улучшений для веб-разработчиков, что позволит создавать еще более функционально богатые и удобные сайты. Среди прочих особо выделяется возможность сайтам определять темный режим работы браузера и давать пользователям оптимизированную под него версию оформления сайта.
Конечно, новая версия исправляет массу различных ошибок и недоработок, в том числе и 43 проблемы в безопасности браузера.