Google Chrome 76 — блокировка Flash, кнопка установки PWA и многое другое

Компания Google выпустила стабильную версию Google Chrome 76 — очередное обновление самого популярного браузера в мире.

Важное изменение этой версии касается поддержки технологии Adobe Flash. Начиная с этой версии, Google Chrome будет блокировать любой Flash-контент на всех сайтах по умолчанию. Напомню, что у Flash нет будущего и все разработчики постепенно упраздняют поддержку технологии в своих продуктах. Тем не менее, пользователю все еще доступна возможность воспроизведения Flash-контента через активацию соответствующей опции в настройках браузера.

Настройка воспроизведения Flash

Еще одно заметное нововведение касается PWA-приложений, которые активно популяризируются и встречаются все чаще. В этой версии браузера в адресную строку добавлена кнопка для быстрой установки предлагаемого PWA-приложения. Если раньше пользователю приходилось обращаться к главному меню браузера, то теперь обнаружение наличия PWA-приложения и его установка стали более очевидны и удобны.

Кнопка установки PWA-приложения

Другим неявным, но важным изменением Google Chrome 76 является устранение одного из способов, который использовали некоторые сайты для обнаружения режима «Инкогнито» (режим приватного просмотра). Это было возможно благодаря API FileSystem и ряд исправлений этой версии позволило устранить эту проблему.

В Google Chrome 76 представлена масса улучшений для веб-разработчиков, что позволит создавать еще более функционально богатые и удобные сайты. Среди прочих особо выделяется возможность сайтам определять темный режим работы браузера и давать пользователям оптимизированную под него версию оформления сайта.

Конечно, новая версия исправляет массу различных ошибок и недоработок, в том числе и 43 проблемы в безопасности браузера.