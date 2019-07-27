Slack 4.0 — обновление с повышенной скоростью работы

На днях разработчики сервиса Slack, служащего для организации совместной работы группы пользователей, опубликовали информацию о релизе десктопной версии с номером 4.0. Дело в том, что выпуск Slack 4.0 состоялся ещё в начале месяца (с тех пор даже успело выйти обновление с номером 4.0.1), однако сухие строчки списка изменений практически не давали никакой информации. И вот теперь разработчики опубликовали общие данные об этом обновлении.

Slack 4.0 является важным и заметным обновлением, которое хоть и не включает никаких функциональных нововведений, зато содержит важные оптимизации производительности, влияющие на скорость работы программы. В первую очередь, отмечается повышение скорости запуска Slack на целых 33%, что должно быть ощутимо даже невооруженным глазом. Другие оптимизации коснулись функции видеозвонков, присоединение к которым теперь происходит аж в 10 раз быстрее, чем прежде. А еще обещано значительное сокращение потребления памяти компьютера, которое снижено на 50% от прежнего объема. Конечно, разработчики не забывают упомянуть, что числа могут отличаться от случая к случаю, но вполне дают представление о пользе обновления.

Кроме оптимизаций в Slack 4.0 включена возможность просмотра открытых каналов, даже без интернет-соединения. То есть, если раньше программа выдавала сообщение об отсутствии подключения к сети и препятствовала просмотру содержания чатов, то теперь этого не происходит и пользователю доступны предыдущие материалы чатов.