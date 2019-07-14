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Paint.NET 4.2 — обновление с поддержкой HEIC и улучшениями для прочих форматов14.07.2019

Paint.NET 4.2 — обновление с поддержкой HEIC и улучшениями для прочих форматов

Вышла новая версия бесплатного графического редактора Paint.NET. Это крупное обновление с набором важных улучшений и оптимизаций.

Paint.NET — это несложный растровый графический редактор. Был задуман как значительно более функциональная замена приложению Paint из состава операционной системы Windows. Этот графический редактор отлично подойдет для создания не очень сложных проектов, а также мелкой обработки фотографий. Paint.NET поддерживает большинство популярных форматов, работает со слоями, включает набор эффектов и довольно мощных инструментов. В общем, программа значительно мощнее, чем Microsoft Paint, но это совсем не Photoshop.

Интерфейс Paint.NET 4.2
Интерфейс Paint.NET 4.2

Самое важное нововведение Paint.NET 4.2 — это поддержка формата HEIC (формат изображений, использующийся в iOS). Теперь программа способна как открывать, так и сохранять изображения в этом формате. Нужно отметить, что для поддержки HEIC потребуется операционная система Windows 10 (1809) или новее, а также установленные кодеки Microsoft HEVC Video Extensions.

Предпринята масса улучшений поддержки различных графических форматов. Добавлена возможность сохранения BMP в 32-битном цвете с альфа-каналом и в 8-битном с индексированной палитрой. Также добавлена поддержка расширений файлов DIB и RLE для формата BMP. Форматы PNG, JPEG и TIFF теперь поддерживают загрузку изображений значительно большего размера. Добавлена поддержка сохранения PNG-изображений, как чересстрочных. Формат TIFF теперь поддерживает сохранение с 8- и 24-битной глубиной цвета.

Произведена масса оптимизаций. В частности, отмечается оптимизация движка отрисовки для исправления длительных задержек (более 30-ти секунд) при масштабировании очень больших изображений (32K на 32K).

В Paint.NET 4.2 предпринято еще множество прочих небольших улучшений, исправлений и оптимизаций. Рекомендуется обновиться всем заинтересованным пользователям программы.

Скачать Paint.NET 4.2

БесплатноРазмер: 8.65 МбОС: WindowsСтабильная версия

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