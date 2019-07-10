COMODO Internet Security 12.0.0.6870 — последняя версия антивируса, совместимая с Windows XP

Вышла обновленная версия Comodo Internet Security — бесплатного и полнофункционального антивирусного пакета.

Это абсолютно рядовое сервисное обновление антивируса, исправляющее небольшие ошибки, за одним исключением — это последняя версия Comodo Internet Security, полностью совместимая с операционными системами Windows XP и Windows Vista. Следующие версии антивируса потребуют как минимум Windows 7 с установленным пакетом обновлений SP1. То есть, пользователи устаревших операционных систем больше не смогут получать функциональные и сервисные обновления программы.

Интерфейс Comodo Internet Security

Разработчики отмечают, что эта версия является последней, подписанной с помощью SHA1, и последней версией, которая будет работать в Windows XP и Windows Vista без проблем с сертификатами.