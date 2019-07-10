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COMODO Internet Security 12.0.0.6870 — последняя версия антивируса, совместимая с Windows XP10.07.2019

COMODO Internet Security 12.0.0.6870 — последняя версия антивируса, совместимая с Windows XP

Вышла обновленная версия Comodo Internet Security — бесплатного и полнофункционального антивирусного пакета.

Это абсолютно рядовое сервисное обновление антивируса, исправляющее небольшие ошибки, за одним исключением — это последняя версия Comodo Internet Security, полностью совместимая с операционными системами Windows XP и Windows Vista. Следующие версии антивируса потребуют как минимум Windows 7 с установленным пакетом обновлений SP1. То есть, пользователи устаревших операционных систем больше не смогут получать функциональные и сервисные обновления программы.

Интерфейс Comodo Internet Security
Интерфейс Comodo Internet Security

Разработчики отмечают, что эта версия является последней, подписанной с помощью SHA1, и последней версией, которая будет работать в Windows XP и Windows Vista без проблем с сертификатами.

Скачать COMODO Internet Security 12.0.0.6870

БесплатноРазмер: 74.3 МбОС: WindowsСтабильная версия

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