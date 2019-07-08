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Firefox 68 — обновление браузера с переработанным менеджером дополнений08.07.2019

Firefox 68 — обновление браузера с переработанным менеджером дополнений

Вышла новая финальная версия замечательного браузера Firefox.

Главным изменением Firefox 68 является переработанный и улучшенный менеджер дополнений. В новинке переработан внутренний код, расширены возможности и включены рекомендации. Обновленный менеджер дополнений больше не использует устаревшую технологию XUL и переписан с использованием обычных веб-технологий.

В списке всех установленных дополнений, функциональные кнопки управления каждым дополнением (включить/отключить, удалить, настройки) заменены на единое выпадающее меню, содержащее ту же функциональность. Кроме того, в новое меню включен важный дополнительный пункт «Пожаловаться», для отправки разработчикам из Mozilla рекламаций на проблемные дополнения и темы оформления.

Обновленный интерфейс менеджера дополнений в Firefox 68
Обновленный интерфейс менеджера дополнений в Firefox 68

Улучшена страница конкретного дополнения. Теперь она разделена на несколько разделов: «Подробности», «Настройки», «Разрешения». Такой вид явно более информативен и удобен для восприятия информации.

Еще одним улучшением является включение программы «Рекомендуемые дополнения», с помощью которой пользователь сможет найти качественные и проверенные дополнения. Рекомендации располагаются как на главной странице менеджера дополнений, так и под списком уже установленных дополнений.

Обновленная страница дополнения
Обновленная страница дополнения

Другие изменения Firefox 68:

  • Переписана адресная строка браузера с использованием стандартных веб-технологий (HTML, CSS и JavaScript). На данный момент это почти ничего не значит и вряд ли будет заметно пользователям, однако это должно дать свои плоды в будущем и улучшить возможности дальнейшей разработки. Очевидным изменением является лишь эффект затухания при переполнении строки предлагаемых поисковых вариантов и прочих подобных ситуациях. Также разработчики отмечают, что теперь для удаления элементов истории нужно использовать горячие клавиши Shift + DEL или Shift + Backspace.
  • Теперь доступ к настройкам учетной записи можно получить через главное меню браузера. Рядом с пунктом доступа к профилю синхронизации располагается значок доступа к новому меню для быстрого доступа к редактированию данных.
  • Добавлена новая служебная страница about:compat, которая предоставляет контроль за рядом временных решений проблем с конкретными сайтами. К примеру, там есть решение проблемы с кнопкой редактирования комментария на сервисе Twitch и т. п. Пользователь может включать и выключать эти временные решения.
  • Теперь новая установка Firefox в Windows 10 будет создавать ярлык на панели задач операционной системы.
  • Предпринят ряд изменений в локализациях — что-то удалили, что-то объединили; русскоязычных пользователей это никак не касается.
  • Предприняты меры для решения проблемы с HTTPS и антивирусными программами.

Firefox 68 ESR

Кроме обычной версии выпущена и ESR-сборка (сборка без функциональных обновлений; нужна для развертывания в организациях). Предыдущая ESR-сборка была под номером 60 и новая сборка включает все те изменения, что произошли в браузере за последние 8 версий.

Скачать Firefox 68 для Windows (32-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 35.1 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Firefox 68 для Windows (64-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 37.8 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Firefox 68 для GNU/Linux (32-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 51 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать Firefox 68 для GNU/Linux (64-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 49.2 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать Firefox 68 ESR для Windows (32-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 35.1 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Firefox 68 ESR для Windows (64-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 37.8 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Firefox 68 ESR для GNU/Linux (32-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 51 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать Firefox 68 ESR для GNU/Linux (64-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 49.2 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

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