SLO.ru — новые версии популярных программ. Скачать программы.
НОВОСТИ
КАТАЛОГ ПРОГРАММ
50 ПОПУЛЯРНЫХ
БРАУЗЕРЫ
Mozilla разрабатывает сервис для просмотра сайтов без рекламы06.07.2019

Mozilla разрабатывает сервис для просмотра сайтов без рекламы

В скором времени компания Mozilla предложит пользователям новый сервис — просмотр популярных сайтов без рекламы.

Mozilla постоянно находится в поиске идей, как бы улучшить веб. Чтобы в интернете было хорошо и пользователям, и сайтам, чтобы ничьи права не ущемлялись. Одно из таких изысканий касается важной проблемы рекламы. Большинство пользователей избегают рекламы, а для большинства сайтов реклама является единственным источником финансирования. Чтобы всем было хорошо, Mozilla разрабатывает новую услугу Firefox Ad-free Internet, которая позволит пользователям просматривать популярные сайты без рекламы, а сайтам зарабатывать. За 5 USD в месяц, большая часть из которых поступят в пользу сайтов, читатель сможет просматривать страницы без рекламных вставок.

Новая услуга разрабатывается на основе сервиса Scroll, который уже имеет партнёрские отношения с рядом популярнейших интернет-изданий.

Важно понимать, что сервис ориентирован на серьезные интернет-издания со статьями и подобными материалами, которые будут иметь партнёрские отношения с Mozilla и Scroll. Кроме прочего, упоминаются такие сервисы, как Twitter и Reddit, которыми тоже можно будет пользоваться без рекламы. Он никак не повлияет на небольшие сайты, не имеющие отношений с разработчиками сервиса.

Кроме отсутствия рекламы сервис предложит ещё ряд удобств: синхронизация чтения на разных устройствах (можно начать чтение на одном устройстве, а продолжить на другом), аудио-версии статей, подборки материалов и, возможно, прочие дополнительные удобства.

На данный момент, Mozilla предлагает пройти опрос и приготовиться к тестированию новинки. Любой желающий может зарегистрироваться и подождать приглашения для участия в проверке возможностей сервиса.

Обновление Telegram — добавлены анимированные стикеры

Обновление Telegram — добавлены анимированные стикеры

Microsoft запустила обновленный почтовый сервис Outlook.com

Microsoft запустила обновленный почтовый сервис Outlook.com

Firefox Preview 1.0 — открытое тестирование нового Firefox для Android

Firefox Preview 1.0 — открытое тестирование нового Firefox для Android

Opera 62 — с поддержкой темной темы Windows и предложениями Booking.com

Opera 62 — с поддержкой темной темы Windows и предложениями Booking.com

avast! 19.6 — обновление антивируса с рядом улучшений и исправлений

avast! 19.6 — обновление антивируса с рядом улучшений и исправлений

Microsoft Launcher 5.5 — обновление популярнейшего Android-лончера

Microsoft Launcher 5.5 — обновление популярнейшего Android-лончера

Яндекс.Браузер

Обновление Яндекс.Браузера. С гибернацией вкладок

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Обновление Telegram — добавлены анимированные стикеры

Microsoft запустила обновленный почтовый сервис Outlook.com

Firefox Preview 1.0 — открытое тестирование нового Firefox для Android

Opera 62 — с поддержкой темной темы Windows и предложениями Booking.com

avast! 19.6 — обновление антивируса с рядом улучшений и исправлений

Microsoft Launcher 5.5 — обновление популярнейшего Android-лончера

Обновление Telegram — локальные чаты и добавление контактов со скрытым номером

ПОПУЛЯРНЫЙ СОФТ

Firefox

Firefox

Яндекс.Браузер

Яндекс.Браузер

Google Chrome

Google Chrome

Skype

Skype

Telegram

Telegram

uTorrent

uTorrent

AIMP

AIMP

Media Player Classic

Media Player Classic

K-Lite Codec Pack

K-Lite Codec Pack

Каперский

Касперский

CCleaner

CCleaner

Total Commander

Total Commander

WinRAR

WinRAR

AIDA64

AIDA64