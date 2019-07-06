Mozilla разрабатывает сервис для просмотра сайтов без рекламы

В скором времени компания Mozilla предложит пользователям новый сервис — просмотр популярных сайтов без рекламы.

Mozilla постоянно находится в поиске идей, как бы улучшить веб. Чтобы в интернете было хорошо и пользователям, и сайтам, чтобы ничьи права не ущемлялись. Одно из таких изысканий касается важной проблемы рекламы. Большинство пользователей избегают рекламы, а для большинства сайтов реклама является единственным источником финансирования. Чтобы всем было хорошо, Mozilla разрабатывает новую услугу Firefox Ad-free Internet, которая позволит пользователям просматривать популярные сайты без рекламы, а сайтам зарабатывать. За 5 USD в месяц, большая часть из которых поступят в пользу сайтов, читатель сможет просматривать страницы без рекламных вставок.

Новая услуга разрабатывается на основе сервиса Scroll, который уже имеет партнёрские отношения с рядом популярнейших интернет-изданий.

Важно понимать, что сервис ориентирован на серьезные интернет-издания со статьями и подобными материалами, которые будут иметь партнёрские отношения с Mozilla и Scroll. Кроме прочего, упоминаются такие сервисы, как Twitter и Reddit, которыми тоже можно будет пользоваться без рекламы. Он никак не повлияет на небольшие сайты, не имеющие отношений с разработчиками сервиса.

Кроме отсутствия рекламы сервис предложит ещё ряд удобств: синхронизация чтения на разных устройствах (можно начать чтение на одном устройстве, а продолжить на другом), аудио-версии статей, подборки материалов и, возможно, прочие дополнительные удобства.

На данный момент, Mozilla предлагает пройти опрос и приготовиться к тестированию новинки. Любой желающий может зарегистрироваться и подождать приглашения для участия в проверке возможностей сервиса.