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Обновление Telegram — добавлены анимированные стикеры06.07.2019

Обновление Telegram — добавлены анимированные стикеры

Выпущено очередное интересное обновление мессенджера Telegram — доступны новые версии клиентов для всех поддерживаемых платформ.

Это обновление Telegram вводит в мессенджер анимированные стикеры. Они уже доступны всем пользователям наряду с прочими форматами выражения эмоций. Стикеры всегда пользовались огромной популярностью и очевидно, что новый формат будет иметь большой успех. На данный момент в мессенджере доступно несколько наборов стикеров, а в самое ближайшее время появятся новые как от разработчиков, так и от сторонних художников.

Важной особенностью анимированных стикеров в Telegram является очень небольшой размер, благодаря чему обеспечивается их мгновенная загрузка. Анимированный стикер представляет собой векторное изображение высокого качества и весит всего 20—30 Кб, что действительно очень и очень немного. Скорость анимации может достигать до 60-ти кадров в секунду, что позволяет создавать плавное движение. В общем, новый формат предоставляет качественное анимированное изображение, загружаемое в доли секунды.

Разработчики приглашают всех желающих создавать новые наборы на основе открытой платформы. В общем, в ближайшем будущем можно ожидать появление массы наборов анимированных стикеров.

Скачать Telegram 1.7.13 для Windows

БесплатноРазмер: 20.1 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Telegram 1.7.13 для Windows (Portable)

БесплатноРазмер: 22.4 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Telegram 1.7.13 для GNU/Linux (32-бит)

БесплатноРазмер: 29.5 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать Telegram 1.7.13 для GNU/Linux (64-бит)

БесплатноРазмер: 28.6 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать Telegram 5.9 для Android

БесплатноРазмер: 30 МбОС: AndroidСтабильная версия

Скачать Telegram 5.9 для iOS

БесплатноРазмер: 30 МбОС: iOSСтабильная версия

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