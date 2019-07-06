Обновление Telegram — добавлены анимированные стикеры

Выпущено очередное интересное обновление мессенджера Telegram — доступны новые версии клиентов для всех поддерживаемых платформ.

Это обновление Telegram вводит в мессенджер анимированные стикеры. Они уже доступны всем пользователям наряду с прочими форматами выражения эмоций. Стикеры всегда пользовались огромной популярностью и очевидно, что новый формат будет иметь большой успех. На данный момент в мессенджере доступно несколько наборов стикеров, а в самое ближайшее время появятся новые как от разработчиков, так и от сторонних художников.

Важной особенностью анимированных стикеров в Telegram является очень небольшой размер, благодаря чему обеспечивается их мгновенная загрузка. Анимированный стикер представляет собой векторное изображение высокого качества и весит всего 20—30 Кб, что действительно очень и очень немного. Скорость анимации может достигать до 60-ти кадров в секунду, что позволяет создавать плавное движение. В общем, новый формат предоставляет качественное анимированное изображение, загружаемое в доли секунды.

Разработчики приглашают всех желающих создавать новые наборы на основе открытой платформы. В общем, в ближайшем будущем можно ожидать появление массы наборов анимированных стикеров.