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Microsoft запустила обновленный почтовый сервис Outlook.com05.07.2019

Microsoft запустила обновленный почтовый сервис Outlook.com

Спустя 8 месяцев тестирования компания Microsoft запустила полностью новый и значительно доработанный почтовый сервис Outlook.com.

Outlook.com - это популярнейший почтовый сервис, который также содержит функции планирования и совместной работы. Разработчики с гордостью отмечают, что обновленный веб-интерфейс сервиса значительно более быстрый, обладает современным оформлением и включает массу новых особенностей.

Новый интерфейс Outlook.com
Новый интерфейс Outlook.com

Обновление коснулось как внешнего вида веб-интерфейса, который полностью переработан и лучше соответствует текущим тенденциям оформления интерфейсов, так и функциональности сервиса. Множество нововведений присутствуют как в функциях для работы с почтой, так и в календаре, а также инструменте для составления задач. Вот список самых важных нововведений и улучшений:

  • Темный режим интерфейса. Сейчас не только браузеры стремятся включить темную тему оформления, но и различные веб-сервисы. Outlook в их числе.
  • Категории. Позволяют упорядочивать почту с помощью назначения категорий, с которыми легко находить нужные письма.
  • Избранное. Новая папка, в которую можно поместить все, что важно: папки, контакты, группы, категории. Они всегда будут находиться сверху боковой панели.
  • Вкладки для составляемых писем. Теперь все письма, над которыми идет работа, будут доступны через вкладки на нижней панели раздела составления письма. Это удобно, когда пользователь одновременно составляет несколько писем.
  • Отложенные письма. Новая функция, которая позволяет отложить пришедшее письмо; оно появится как новое в указанную пользователем дату.
  • Смайлики и гифки. Добавлена возможность вставлять в письма смайлики и анимированные GIF-изображения из набора.
  • Интеллектуальная технология тайм-менеджмента Значительно улучшает управление встречами и событиями.
  • Улучшенный поиск по календарю. Теперь позволяет осуществлять одновременный поиск по нескольким календарям.
  • Улучшено создание событий. Предпринят ряд усовершенствований для быстрого создания события в календаре.
  • Выделение текущих задач. Теперь календарь явно выделяет текущий и завтрашний день, чтобы пользователь мог лучше сфокусироваться на текущих задачах.
  • Улучшения для онлайн-встреч. Функция организации онлайн-собраний расширена рядом новых возможностей.
  • Задачи на основе Microsoft To-Do. Теперь функция «Задачи» работает на основе Microsoft To-Do. Кроме прочего, это обеспечивает синхронизацию с сервисом To-Do и позволяет видеть задачи в других приложениях от Microsoft.

Остается отметить, что все эти нововведения уже доступны всем пользователям Outlook.com. Также разработчики не собираются останавливаться на достигнутом и планируют в будущем включать в свой сервис новые возможности.

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