Microsoft запустила обновленный почтовый сервис Outlook.com

Спустя 8 месяцев тестирования компания Microsoft запустила полностью новый и значительно доработанный почтовый сервис Outlook.com.

Outlook.com - это популярнейший почтовый сервис, который также содержит функции планирования и совместной работы. Разработчики с гордостью отмечают, что обновленный веб-интерфейс сервиса значительно более быстрый, обладает современным оформлением и включает массу новых особенностей.

Новый интерфейс Outlook.com

Обновление коснулось как внешнего вида веб-интерфейса, который полностью переработан и лучше соответствует текущим тенденциям оформления интерфейсов, так и функциональности сервиса. Множество нововведений присутствуют как в функциях для работы с почтой, так и в календаре, а также инструменте для составления задач. Вот список самых важных нововведений и улучшений:

Темный режим интерфейса. Сейчас не только браузеры стремятся включить темную тему оформления, но и различные веб-сервисы. Outlook в их числе.

Сейчас не только браузеры стремятся включить темную тему оформления, но и различные веб-сервисы. Outlook в их числе. Категории. Позволяют упорядочивать почту с помощью назначения категорий, с которыми легко находить нужные письма.

Позволяют упорядочивать почту с помощью назначения категорий, с которыми легко находить нужные письма. Избранное. Новая папка, в которую можно поместить все, что важно: папки, контакты, группы, категории. Они всегда будут находиться сверху боковой панели.

Новая папка, в которую можно поместить все, что важно: папки, контакты, группы, категории. Они всегда будут находиться сверху боковой панели. Вкладки для составляемых писем. Теперь все письма, над которыми идет работа, будут доступны через вкладки на нижней панели раздела составления письма. Это удобно, когда пользователь одновременно составляет несколько писем.

Теперь все письма, над которыми идет работа, будут доступны через вкладки на нижней панели раздела составления письма. Это удобно, когда пользователь одновременно составляет несколько писем. Отложенные письма. Новая функция, которая позволяет отложить пришедшее письмо; оно появится как новое в указанную пользователем дату.

Новая функция, которая позволяет отложить пришедшее письмо; оно появится как новое в указанную пользователем дату. Смайлики и гифки. Добавлена возможность вставлять в письма смайлики и анимированные GIF-изображения из набора.

Добавлена возможность вставлять в письма смайлики и анимированные GIF-изображения из набора. Интеллектуальная технология тайм-менеджмента Значительно улучшает управление встречами и событиями.

Значительно улучшает управление встречами и событиями. Улучшенный поиск по календарю. Теперь позволяет осуществлять одновременный поиск по нескольким календарям.

Теперь позволяет осуществлять одновременный поиск по нескольким календарям. Улучшено создание событий. Предпринят ряд усовершенствований для быстрого создания события в календаре.

Предпринят ряд усовершенствований для быстрого создания события в календаре. Выделение текущих задач. Теперь календарь явно выделяет текущий и завтрашний день, чтобы пользователь мог лучше сфокусироваться на текущих задачах.

Теперь календарь явно выделяет текущий и завтрашний день, чтобы пользователь мог лучше сфокусироваться на текущих задачах. Улучшения для онлайн-встреч. Функция организации онлайн-собраний расширена рядом новых возможностей.

Функция организации онлайн-собраний расширена рядом новых возможностей. Задачи на основе Microsoft To-Do. Теперь функция «Задачи» работает на основе Microsoft To-Do. Кроме прочего, это обеспечивает синхронизацию с сервисом To-Do и позволяет видеть задачи в других приложениях от Microsoft.

Остается отметить, что все эти нововведения уже доступны всем пользователям Outlook.com. Также разработчики не собираются останавливаться на достигнутом и планируют в будущем включать в свой сервис новые возможности.