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Opera 62 — с поддержкой темной темы Windows и предложениями Booking.com27.06.2019

Opera 62 — с поддержкой темной темы Windows и предложениями Booking.com

Opera Software выпустила новую версию своего браузера для настольных компьютеров. Это не очень богатое обновление, которое вряд ли понравится широкой аудитории браузера. В эту версию добавлена поддержка взаимодействия с темной темой Windows и включен новый раздел «Экспресс-панели», содержащий историю просмотренных отелей на сайте Booking.com.

Разработчики предлагают попробовать пользователям экспериментальную функцию «Task Completer» (завершение задачи), которая хоть и экспериментальная, но уже включена в стабильный выпуск. Это новый раздел «Экспресс-панели», который должен отображать историю посещений с удобной возможностью найти сайты, без необходимости обращения к истории браузера. Дело тут в том, что на данный момент функция работает только с партнером Opera, сервисом бронирования жилья Booking.com, и отображает отели, просмотренные пользователем при посещении сервиса. До конца не ясно, но, похоже, что экспериментальное нововведение будет ориентировано именно на коммерческие сайты и послужит для быстрого возврата к товарам и услугам, которые пользователь просматривал ранее.

Предложения на Экспресс-панеле в Opera 62
Предложения на Экспресс-панеле в Opera 62

Заметным нововведением Opera 62 является поддержка браузером переключения светлой и темной тем оформления в соответствии с настройкой режима цвета операционной системы Windows. Теперь тема браузера может быть автоматически изменена в соответствии с изменением темы операционной системы.

Другим заявленным изменением является улучшенная поддержка широкоформатных HD-дисплеев за счёт введения новой настройки «Увеличенный размер плиток», которая повышает размер миниатюр сайтов на «Экспресс-панеле». На самом деле, настройка присутствовала в браузере и ранее и никаких изменений не претерпела.

Скачать Opera 62 для Windows (32-бит)

БесплатноРазмер: 43.3 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Opera 62 для Windows (64-бит)

БесплатноРазмер:45.2 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Opera 62 для GNU/Linux (DEB)

БесплатноРазмер: 47 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать Opera 62 для GNU/Linux (RPM)

БесплатноРазмер: 48 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

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