avast! 19.6 — обновление антивируса с рядом улучшений и исправлений

Выпущено очередное обновление avast! — известного антивирусного решения для дома и офиса.

Это не очень большое, но заметное обновление, в котором переработана функция быстрого сканирования, повышена производительность, устранена нашумевшая проблема совместимости антивируса с играми, исправлены ошибки, а также улучшена функциональность самоудаления программы.

Обновленное интеллектуальное сканирование в avast! 19.6

Список изменений avast! 19.6:

Полностью переработан экран функции «Интеллектуальное сканирование». Полностью изменен внешний вид, а также структура прохождения сканирования, которая теперь делится на несколько этапов. Кроме того, теперь интеллектуальное сканирование тоже можно назначить в качестве запланированного сканирования (через функцию настраиваемого сканирования).

Улучшена совместимость с играми, которые используют меры против читерства. Некоторое время назад пользователи жаловались на конфликт антивируса с некоторыми играми (к примеру, Лига Легенд), по причине определения игрой антивируса, как читерского софта. Теперь эта проблема решена.

Повышена производительность за счет сокращения использования ресурсов процессора и обращения к жесткому диску во время установки сторонних программ.

Улучшено удаление антивируса avast! из системы. Теперь программа должна значительно лучше очищать компьютер от файлов, которые ранее оставались после удаления антивируса.

Повышена стабильность за счет объединения заголовков по всему приложению.

Также это обновление исправляет различные ошибки. Отмечается устранение проблемы с преждевременным завершением процесса сканирования важных данных и исправление ошибочной блокировки соединения с интернетом почтовым щитом в случаях невозможности подключения по IPv6.