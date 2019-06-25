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avast! 19.6 — обновление антивируса с рядом улучшений и исправлений25.06.2019

avast! 19.6 — обновление антивируса с рядом улучшений и исправлений

Выпущено очередное обновление avast! — известного антивирусного решения для дома и офиса.

Это не очень большое, но заметное обновление, в котором переработана функция быстрого сканирования, повышена производительность, устранена нашумевшая проблема совместимости антивируса с играми, исправлены ошибки, а также улучшена функциональность самоудаления программы.

Обновленное интеллектуальное сканирование в avast! 19.6
Обновленное интеллектуальное сканирование в avast! 19.6

Список изменений avast! 19.6:

  • Полностью переработан экран функции «Интеллектуальное сканирование». Полностью изменен внешний вид, а также структура прохождения сканирования, которая теперь делится на несколько этапов. Кроме того, теперь интеллектуальное сканирование тоже можно назначить в качестве запланированного сканирования (через функцию настраиваемого сканирования).
  • Улучшена совместимость с играми, которые используют меры против читерства. Некоторое время назад пользователи жаловались на конфликт антивируса с некоторыми играми (к примеру, Лига Легенд), по причине определения игрой антивируса, как читерского софта. Теперь эта проблема решена.
  • Повышена производительность за счет сокращения использования ресурсов процессора и обращения к жесткому диску во время установки сторонних программ.
  • Улучшено удаление антивируса avast! из системы. Теперь программа должна значительно лучше очищать компьютер от файлов, которые ранее оставались после удаления антивируса.
  • Повышена стабильность за счет объединения заголовков по всему приложению.

Также это обновление исправляет различные ошибки. Отмечается устранение проблемы с преждевременным завершением процесса сканирования важных данных и исправление ошибочной блокировки соединения с интернетом почтовым щитом в случаях невозможности подключения по IPv6.

Скачать avast! Free 19.6

БесплатноРазмер: 334 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать avast! Antivirus 19.6

Пробная версияРазмер: 334 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать avast! Internet Security 19.6

Пробная версияРазмер: 340 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать avast! Premier 19.6

Пробная версияРазмер: 340 МбОС: WindowsСтабильная версия

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