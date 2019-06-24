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Microsoft Launcher 5.5 — обновление популярнейшего Android-лончера24.06.2019

Microsoft Launcher 5.5 — обновление популярнейшего Android-лончера

Компания Microsoft выпустила стабильную версию Microsoft Launcher 5.5 — заметное обновление своего популярнейшего Android-лончера.

Microsoft Launcher 5.5 включает несколько полезных усовершенствований, главным образом направленных на расширение возможностей персонализации рабочего стола. Самыми заметными изменениями являются возвращение возможности скрытия док-панели и новый раздел настроек формы ярлыков.

Microsoft Launcher
Microsoft Launcher
Настройка скрытия док-панели
Настройка скрытия док-панели
Настройка формы ярлыков
Настройка формы ярлыков
  • Добавлена возможность скрытия док-панели. В таком положении док-панель свернута, не занимает места на экране и вызывается свайпом. Напомню, что ранее такая функциональность уже присутствовала в лончере, однако была временно упразднена.
  • Добавлена настройка формы ярлыков приложений. Доступно 5 различных форм: квадрат, скруглённый квадрат, сильно скруглённый квадрат, круг и капля.
  • Улучшения для доступа к ярлыкам при заблокированном домашнем экране.
  • Уведомления о звонках и сообщениях без необходимости установки Microsoft Launcher базовым лончером.
  • Синхронизация задач с рабочими/студенческими аккаунтами и аккаунтами MSA.
  • Повышена производительность и исправлены ошибки.

Как обычно, обновление разворачивается постепенно. Это значит, что одной части пользователей оно уже доступно через Google Play, а другой придется подождать.

Скачать Microsoft Launcher 5.5

БесплатноРазмер: 20 МбОС: AndroidСтабильная версия

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