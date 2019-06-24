Microsoft Launcher 5.5 — обновление популярнейшего Android-лончера

Компания Microsoft выпустила стабильную версию Microsoft Launcher 5.5 — заметное обновление своего популярнейшего Android-лончера.

Microsoft Launcher 5.5 включает несколько полезных усовершенствований, главным образом направленных на расширение возможностей персонализации рабочего стола. Самыми заметными изменениями являются возвращение возможности скрытия док-панели и новый раздел настроек формы ярлыков.

Microsoft Launcher Настройка скрытия док-панели Настройка формы ярлыков

Добавлена возможность скрытия док-панели. В таком положении док-панель свернута, не занимает места на экране и вызывается свайпом. Напомню, что ранее такая функциональность уже присутствовала в лончере, однако была временно упразднена.

Добавлена настройка формы ярлыков приложений. Доступно 5 различных форм: квадрат, скруглённый квадрат, сильно скруглённый квадрат, круг и капля.

Улучшения для доступа к ярлыкам при заблокированном домашнем экране.

Уведомления о звонках и сообщениях без необходимости установки Microsoft Launcher базовым лончером.

Синхронизация задач с рабочими/студенческими аккаунтами и аккаунтами MSA.

Повышена производительность и исправлены ошибки.

Как обычно, обновление разворачивается постепенно. Это значит, что одной части пользователей оно уже доступно через Google Play, а другой придется подождать.