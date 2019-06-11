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Яндекс.Браузер 19.6.1 — значительное улучшение темной темы интерфейса11.06.2019

Яндекс.Браузер 19.6.1 — значительное улучшение темной темы интерфейса

Выпущено очередное обновление Яндекс.Браузера. Оно включает заметные улучшения в интерфейсе и полностью посвящено доработке темной темы.

Теперь темная тема стала по-настоящему темной. В предыдущих версиях браузера далеко не все элементы интерфейса темной темы оформления имели соответствующий оттенок и некоторые органы управления наследовались от базового, светлого интерфейса. Теперь же темные цвета имеет не только панель инструментов, но и все прочие органы управления браузером: меню настроек, панель загрузок, контекстное меню и все остальное. Кроме того, разработчики предлагают автоматический подбор стильных темных фоновых изображений, чтоб уж совсем потемнело.

Новая темная тема в Яндекс.Браузере
Новая темная тема в Яндекс.Браузере

Кроме того, теперь темная тема поддерживает автоматическую синхронизацию с ночным режимом Windows и способна автоматически переключаться в соответствии с текущим режимом операционной системы.

Остаётся добавить, что это обновление распространяется через развертывание, а не через обновленный дистрибутив. Предполагается, что обновленную темную тему включили в версии 19.6.0, а развертывать обновление начали только теперь. Тем не менее, никому не помешает скачать Яндекс.Браузер 19.6.1, который был выпущен сегодня.

Скачать Яндекс.Браузер

БесплатноРазмер: 63.1 МбОС: WindowsСтабильная версия

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