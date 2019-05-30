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OCCT 5.0 — полностью переработанная утилита для теста и мониторинга системы30.05.2019

OCCT 5.0 — полностью переработанная утилита для теста и мониторинга системы

Выпущена новая версия информационно-диагностической утилиты OCCT. OCCT 5.0 — это полная перезагрузка проекта. В программе переработано все, что только можно: новый интерфейс, обновленные тесты, оптимизированные внутренние механизмы и многое другое.

OCCT — это небольшая программа для мониторинга состояния ключевых узлов компьютера и тестирования стабильности системы при интенсивной нагрузке. В первую очередь программа адресована оверклокерам для проверки работоспособности системы после произведенных изменений. OCCT отображает в реальном времени текущий расход ресурсов системы и такие параметры, как температура, напряжение, мощность и скорость вращения кулеров. Также в программу входит 4 теста стабильности системы: два для процессора, один для видеокарты и комбинированный для проверки общей стабильности системы.

Интерфейс OCCT 5.0
Интерфейс OCCT 5.0

У OCCT 5.0 полностью новый, современный интерфейс. Прошлый интерфейс устарел и уже совсем не соответствовал современным требованиям к оформлению программ. Новый интерфейс - красивый, современный, построенный с учетом принципов Material Design. Фирменная красно-черная цветовая гамма интерфейса сохранена и программа по-прежнему узнаваема.

В новой версии обновлены все тесты — теперь они позволяют выявить больше проблем стабильности и не будут останавливаться при первой произошедшей ошибке. Также обновлен сторонний тест Intel Linpack до версии 2019 (очень интенсивный и более тяжелый, чем собственный тест процессора от OCCT). Переработке подвергся и внутренний механизм мониторинга изменений параметров системы.

Кроме того, разработчик отмечает улучшение и изменение практически всех прочих аспектов работы утилиты для повышения удобства работы с программой.

Как и прежде, OCCT распространяется бесплатно, при условии некоммерческого использования. Однако, вместе с этим обновлением разработчик предлагает новую схему лицензирования, которая, главным образом, рассчитана на желающих помочь проекту деньгами. Бесплатная редакция OCCT включает полный функционал и в ней отсутствует только предоставление отчета о тестировании в формате PNG.

Скачать OCCT 5.0

БесплатноРазмер: 17.1 МбОС: WindowsСтабильная версия

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