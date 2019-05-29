Krita 4.20 — крупное обновление свободного графического редактора

Вышло очередное крупное обновление известного графического редактора Krita.

Напомню, что Krita — это очень мощный редактор растровой графики, адресованный в первую очередь художникам. Это открытый проект (под лицензией GNU GPL), развиваемый силами свободных разработчиков на добровольных началах и финансирующийся главным образом сбором средств на краудфандинговой платформе Kickstarter. Это очень функциональная, профессиональная программа с массой возможностей на все случаи жизни.

Krita 4.2.0 является очередным крупным обновлением с массой полезных нововведений. Это улучшенная совместимость с планшетами, расширенная поддержка HDR, улучшенные инструменты, множество оптимизаций производительности и многое другое. Ниже размещен очень краткий перечень основных улучшений и изменений этой версии. Кроме них, в Krita 4.2.0 предпринято множество мелких улучшений и исправлены ошибки.

Интерфейс Krita

В Krita 4.2.0 значительно улучшена совместимость с планшетами. Улучшена поддержка систем с несколькими мониторами, расширен список поддерживаемых устройств, исправлено множество ошибок и проблем.

Расширена и улучшена поддержка HDR. Кроме прочего, добавлена возможность сохранять HDR в PNG.

Повышена производительность и скорость кистей с векторизацией и управлением пиксельными данными. Это должно быть заметно на мощных компьютерах, так как достигнуто за счет многопточности.

Предпринято множество улучшений функциональности и стабильности докера цветовой палитры.

Добавлен новый плагин для работы с анимацией через Python API.

Улучшена настройка резервного копирования проектов.

Добавлен новый докер цветовой гаммы.

Добавлен виджет с новостями о Krita.

Расширен и немного подчищен докер художественного цвета. Добавлен непрерывный режим, удаляющий шаг определенного атрибута.

Добавлена возможность отмены операций перемещения объектов.

Улучшено перемещение и трансформация выделенных объектов.

Улучшен мониторинг использования памяти компьютера.

Улучшен докер обзора холста. Кроме прочего улучшено сохранение соотношения сторон без растяжения.

На панель слоев добавлена новая настройка для изменения размера миниатюр слоев.

Улучшения для мультикисти. Улучшена функция предварительного просмотра при отображении нескольких осей и добавлен новый режим с несколькими точками для одновременного рисования.

В Krita 4.2.0 улучшена производительность маски. Возможность выделения маски с помощью обычных кистей должна работать гораздо быстрее.

Предприняты небольшие улучшения для настройки резкости.

В инструмент клонирующей кисти добавлена настройка для сброса координат после каждого мазка.

Включена возможность динамического добавления шума.

Добавлены новые режимы смешивания, которые позволят добиваться новых интересных эффектов.

Заинтересованные пользователи могут получить более подробные сведения обо всех изменениях Krita 4.2.0 на официальном сайте разработчика (на английском языке). Там же можно найти примеры и документацию по каждому нововведению.