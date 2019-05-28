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FastStone Image Viewer 7.1 — обновление с поддержкой HEIC и WEBP28.05.2019

FastStone Image Viewer 7.1 — обновление с поддержкой HEIC и WEBP

Выпущена обновленная версия популярного графического вьювера FastStone Image Viewer.

FastStone Image Viewer - замечательный просмотрщик графических файлов для операционной системы Windows. Популярен и любим широкой аудиторией за высокую скорость работы (сравнительно со стандартными средствами операционной системы), поддержку всех востребованных форматов, а также целый набор полезных функций для работы с изображениями (конвертирование, экспорт изображений с внешних устройств, мелкое редактирование, коррекция, слайдшоу и прочее).

Важным нововведением этой версии является поддержка графических форматов HEIC (HEIF) и WEBP (в операционной системе Windows 10). Это два относительно новых и набирающих популярность графических форматов, которые востребованы аудиторией, но пока поддерживаются не всеми известными графическими вьюверами (обычно поддерживаются за счет плагинов). Начиная с этой версии, FastStone Image Viewer умеет просматривать изображения в этих форматах, а также производить с ними прочие стандартные операции.

Интерфейс FastStone Image Viewer
Интерфейс FastStone Image Viewer

Также в FastStone Image Viewer 7.1 произведено еще несколько менее значительных, но полезных улучшений:

  • Добавлена информация об объективе во вкладку EXIF-данных окна свойств изображения.
  • Повышена точность цвета у изображений в формате JPEG с CMYK.
  • Улучшена стабильность работы программы при обработке поврежденных или специально испорченных изображений.
  • Предприняты прочие мелкие улучшения и исправлены ошибки.

Скачать FastStone Image Viewer 7.1

БесплатноРазмер: 6.7 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать FastStone Image Viewer 7.1 (Portable)

БесплатноРазмер: 8.3 МбОС: WindowsСтабильная версия

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