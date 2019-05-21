AIDA64 6.0 — очередное обновление комплекса для работы с железом

Выпущена новая версия AIDA64 — самой популярной программы для анализа, тестирования и мониторинга всех аспектов компьютера (железо, софт, сеть).

Это стандартное обновление, которое оптимизирует тесты под новейшее железо, обновляет некоторые функции и добавляет в программу поддержку новейшего железа. Новые стабильные версии AIDA64 выходят достаточно редко и всякая новая версия рекомендуется для обновления.

Интерфейс AIDA64 6.0

В AIDA64 6.0 добавлен новый 64-битный многопоточный хэш-тест SHA3-512, ориентированный под новейшие процессоры и использующий AVX, AVX2, AVX-512, BMI2 и XOP. В свою очередь, старый хэш-тест SHA1 был удален из состава AIDA64. Для старых систем существует 32-битный тест, рассчитанный на процессоры семейства Pentium и AMD K5, K6, K7, K8, K10.

Оптимизированы 64-битные тесты под процессоры AMD Zen 2 Matisse. Теперь все тесты, в том числе тесты стабильности, кэша, памяти и процессора полностью оптимизированы для проверки как настольных AMD Zen 2 Matisse, так и серверных AMD Epyc Rome.

Добавлена поддержка майского обновления Microsoft Windows 10 (1903). Теперь AIDA64 полностью совместима с новейшей версией операционной системы и отображает корректную информацию о самой системе, установленных программах и безопасности.

Ну и, конечно же, в AIDA64 6.0 добавлена поддержка новейшего железа. Как обычно, включена поддержка новейших видеокарт производства AMD и NVIDIA: Radeon Pro Vega 16, Radeon Pro Vega 20, Radeon VII; GeForce GTX 1650, GeForce GTX 1660, GeForce GTX 1660 Ti, GeForce MX230, GeForce MX250, GeForce RTX 2060, GeForce RTX 2060 Mobile, GeForce RTX 2070 Mobile, Tesla T4, Titan RTX. Кроме того, добавлена поддержка следующих устройств: BeadaPanel LCD и SteelSeries Rival 710; Corsair H100i Platinum и H115i Platinum; Cooler Master MP750 RGB LED; Corsair Obsidian 1000D, EVGA iCX2, Farbwerk 360, NZXT GRID + V3.

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Как всегда, можно скачать AIDA64 Extreme и Engineer Edition (версии для дома и тестовых лабораторий); версии Business и Network Audit Edition, которые рассчитаны на администраторов сети, можно получить по запросу у разработчика.