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Firefox 67 — отдельные профили, расширение блокировки содержимого и WebRender20.05.2019

Firefox 67 — отдельные профили, расширение блокировки содержимого и WebRender

Выпущена очередная новая версия популярнейшего браузера Firefox.

Важное изменение Firefox 67 касается изменения работы профилей браузера, в которых хранятся различные данные браузера, типа закладок и прочих пользовательских данных. Начиная с этой версии, Firefox будет иметь отдельный профиль для каждой копии браузера, установленной в системе. Это актуально для пользователей, у которых установлено несколько версий браузера — теперь каждая может иметь собственный набор данных. Кроме прочего, это обеспечивает параллельную работу нескольких версий программы. В первую очередь, эта особенность адресована разработчикам и энтузиастам для тестирования новых версий Firefox.

Изменения в работе профилей
Изменения в работе профилей

Другое заметное изменение Firefox 67 касается функции «Блокировка содержимого», которая предназначена для борьбы с различными методами отслеживания пользователя и в последнее время активно развивается разработчиками Mozilla. Теперь, кроме блокировки отслеживающих трекеров и куки, функция способна противостоять криптомайнерам и методам фингерпринтинга. Настройки новых особенностей можно найти в «Приватность и защита» > «Блокировка содержимого» > «Персональная».

Блокировка криптомайнеров и фингерпринтинга
Блокировка криптомайнеров и фингерпринтинга

Также важно отметить изменение, которое касается расширений. Теперь по умолчанию расширения не работают в режиме приватного просмотра. Конечно, пользователь может разрешить работу расширений в приватном режиме через настройки браузера.

Еще одной интересной особенностью Firefox 67 является начало развертывания поддержки WebRender у пользователей Windows 10 с видеокартами производства NVIDIA. Это позволяет реализовать более плавную работу браузера и должно обеспечить целых 60 кадров в секунду. На данный момент разработчики планируют включить поддержку WebRener у 5% пользователей, а остальным придется подождать.

Другие улучшения и изменения Firefox 67:

  • В меню действий на странице (находится в адресной строке) добавлена возможность закреплять вкладку.
  • В меню «File» классической панели добавлен новый пункт для импорта данных из других браузеров.
  • Добавлена защита пользователя от запуска старых версий Firefox. Это могло повредить пользовательские данные и нарушить стабильность работы браузера.
  • Firefox больше не поддерживает webcal:.

Как обычно, в новой версии Firefox предприняты улучшения в инструментах веб-разработки, улучшена поддержка веб-технологий и исправлены ошибки, в том числе, касающиеся безопасности браузера.

Скачать Firefox 67 для Windows (32-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 35.1 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Firefox 67 для Windows (64-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 37.8 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Firefox 67 для GNU/Linux (32-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 51 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать Firefox 67 для GNU/Linux (64-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 49.2 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

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