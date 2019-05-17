SLO.ru — новые версии популярных программ. Скачать программы.
НОВОСТИ
КАТАЛОГ ПРОГРАММ
50 ПОПУЛЯРНЫХ
БРАУЗЕРЫ
Opera для Android 52 — поддержка PDF, улучшенный VPN и новый экран вкладок17.05.2019

Opera для Android 52 — поддержка PDF, улучшенный VPN и новый экран вкладок

Выпущена новая версия браузера Opera для Android. Это не такое крупное обновление, как предыдущие, однако и оно включает в браузер несколько заметных улучшений.

Ключевым нововведением Opera для Android 52 является поддержка формата PDF. Теперь браузер умеет сохранять любую страницу в этом формате. Это может быть уместно при сохранении различных билетов или броней отелей и в прочих подобных ситуациях. Новая функция доступна через меню страницы (3 точки около адресной строки).

Сохранение в PDF
Сохранение в PDF
Обновленный экран выбора вкладки
Обновленный экран выбора вкладки

В этой версии переработан экран перехода по открытым вкладкам. Миниатюры сайтов стали значительно крупнее, кнопка открытия новой вкладки явно выделена, а фон стал более спокойного оттенка. Ничего кардинально нового — просто освежили оформление важной функции.

Другое улучшение этой версии касается бесплатного VPN-сервиса, который был включен в браузер в предыдущем обновлении. Разработчики сообщают о наборе внутренних улучшений и расширенной инфраструктуре, готовой к обработке крупных объемов трафика.

Также в этой версии исправлен набор ошибок, в том числе устранены проблемы с воспроизведением MP4-видео, которое могло сопровождаться посторонними шумами.

Скачать Opera для Android 52

БесплатноРазмер: 50 МбОС: AndroidСтабильная версия

Mozilla Fenix — новый Android-браузер доступен в Google Play

Mozilla Fenix — новый Android-браузер доступен в Google Play

CCleaner 5.57 — обновление с новым упрощенным режимом очистки

CCleaner 5.57 — обновление с новым упрощенным режимом очистки

Обновление Telegram — архивация чатов и прочие улучшения

Обновление Telegram — архивация чатов и прочие улучшения

Vivaldi 2.5 — с изменением размера миниатюр и поддержкой Razor Chroma

Vivaldi 2.5 — с изменением размера миниатюр и поддержкой Razor Chroma

Microsoft рассказала о будущих нововведениях браузера Edge

Microsoft рассказала о будущих нововведениях браузера Edge

Mozilla устранила проблему отключения дополнений Firefox

Mozilla устранила проблему отключения дополнений Firefox

Telegram

Читайте в Telegram!

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Mozilla Fenix — новый Android-браузер доступен в Google Play

CCleaner 5.57 — обновление с новым упрощенным режимом очистки

Обновление Telegram — архивация чатов и прочие улучшения

Vivaldi 2.5 — с изменением размера миниатюр и поддержкой Razor Chroma

Microsoft рассказала о будущих нововведениях браузера Edge

Mozilla устранила проблему отключения дополнений Firefox

EssentialPIM 8.50 — крупное обновление популярного органайзера

ПОПУЛЯРНЫЙ СОФТ

Firefox

Firefox

Яндекс.Браузер

Яндекс.Браузер

Google Chrome

Google Chrome

Skype

Skype

Telegram

Telegram

uTorrent

uTorrent

AIMP

AIMP

Media Player Classic

Media Player Classic

K-Lite Codec Pack

K-Lite Codec Pack

Каперский

Касперский

CCleaner

CCleaner

Total Commander

Total Commander

WinRAR

WinRAR

AIDA64

AIDA64