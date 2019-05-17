Opera для Android 52 — поддержка PDF, улучшенный VPN и новый экран вкладок

Выпущена новая версия браузера Opera для Android. Это не такое крупное обновление, как предыдущие, однако и оно включает в браузер несколько заметных улучшений.

Ключевым нововведением Opera для Android 52 является поддержка формата PDF. Теперь браузер умеет сохранять любую страницу в этом формате. Это может быть уместно при сохранении различных билетов или броней отелей и в прочих подобных ситуациях. Новая функция доступна через меню страницы (3 точки около адресной строки).

Сохранение в PDF Обновленный экран выбора вкладки

В этой версии переработан экран перехода по открытым вкладкам. Миниатюры сайтов стали значительно крупнее, кнопка открытия новой вкладки явно выделена, а фон стал более спокойного оттенка. Ничего кардинально нового — просто освежили оформление важной функции.

Другое улучшение этой версии касается бесплатного VPN-сервиса, который был включен в браузер в предыдущем обновлении. Разработчики сообщают о наборе внутренних улучшений и расширенной инфраструктуре, готовой к обработке крупных объемов трафика.

Также в этой версии исправлен набор ошибок, в том числе устранены проблемы с воспроизведением MP4-видео, которое могло сопровождаться посторонними шумами.