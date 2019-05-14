CCleaner 5.57 — обновление с новым упрощенным режимом очистки

Выпущено очередное заметное обновление CCleaner — популярнейшего инструмента для очистки компьютера от ненужных и мусорных файлов и мелкой оптимизации работы системы.

В эту версию CCleaner включена новая функция — «Простая очистка». От существовавшего ранее базового режима очистки, который и так был совсем несложным, новинка отличается абсолютной простотой. Новый режим предлагает проанализировать систему, после чего позволяет очистить найденный мусор. Там также присутствует возможность выбора различных типов удаляемых данных, которая, по сравнению со стандартным режимом очистки, значительно ограничена. В общем, это максимально простая функция, содержащая минимум настроек и не требующая никаких дополнительных действий.

Простой режим очистки в CCleaner 5.57

В свою очередь старый полнофункциональный инструмент очистки, предоставляющий значительно более широкий ассортимент настроек, никуда не делся, но переименован в «Стандартная очистка». Также в программу добавлена возможность выбора, какой из режимов очистки будет открыт при запуске программы. Для этого в настройки программы включена новая опция «Домашний экран CCleaner».

В CCleaner 5.57 есть еще несколько улучшений. В инструмент управления автозапуском добавлен новый раздел «Windows Services», а инструмент обновления сторонних программ подтверждает отсутствие ожидаемых обновлений. Также отмечается устранение ошибки открытия файла для записи за счет оптимизации завершения процессов.