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Обновление Telegram — архивация чатов и прочие улучшения 10.05.2019

Обновление Telegram — архивация чатов и прочие улучшения

Выпущено обновление для Telegram. Доступны для загрузки новые версии клиентов сервиса для компьютера и мобильных приложений. Главным нововведением этого обновления является функция архивации редко используемых чатов.

Архивация чатов — очередное заметное нововведение Telegram. У активного пользователя сервиса копится масса всевозможных диалогов, все они занимают место в общем списке и было бы неплохо скрывать редко используемые чаты. Для этого и нужна новая функция. Теперь любой чат можно отправить в архив — он будет всегда доступен, но не будет занимать место в общем списке.

Новый раздел архив в общем списке чатов
Новый раздел архив в общем списке чатов

Теперь общий список чатов включает раздел «Архив», который содержит все чаты, которые пользователь заархивировал. Если в чат, находящийся в архиве, приходит новое сообщение, то он автоматически возвращается в общий список и пользователь не упустит никаких событий (если уведомления отключены, то он останется в архиве). Также любой чат всегда можно вернуть из архива в общий список вручную. Кроме того, в архиве тоже работает закрепление отдельных чатов вверху общего списка.

Нововведения в Telegram для Android

Кроме архивации чатов версия для Android включает целый набор собственных очень интересных нововведений, большинство из которых здорово помогут в повседневной работе с приложением. Ниже указаны лишь самые важные новые особенности.

  • Обновлен дизайн всех меню и добавлена новая иконка приложения.
  • Добавлена возможность выбора двухстрочного или нового, более вместительного, трехстрочного макета чата в общем списке.
  • Включена возможность применения массового действия к нескольким чатам. Длинное нажатие на любой чат вызывает меню действий и возможность выбора нескольких чатов для их массового удаления, закрепления и отправки в архив.
  • Добавлена кнопка быстрой пересылки, появляющаяся при выборе сообщений.
  • Теперь пользователи, находящиеся в сети, помечаются зеленым значком в списке чатов и меню функции «Поделиться».

Нововведения в Telegram для iOS

Версия для iOS также включает функцию архивации сообщений и тоже содержит множество специфических изменений. Самым важным является обновленный экран блокировки приложения, который выглядит более стильно и рассчитан на 6-значный код блокировки. Другой мелочью является отображение до 3-х эмодзи без пузыря чата. Там есть еще пара десятков мелочей, типа возможности пересылки более сотни сообщений за один раз или возможности очистки меню недавно использованных стикеров.

Скачать Telegram 1.7.0 для Windows

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БесплатноРазмер: 22.4 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Telegram 1.7.0 для GNU/Linux (32-бит)

БесплатноРазмер: 29.5 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

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БесплатноРазмер: 30 МбОС: iOSСтабильная версия

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