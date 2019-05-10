Обновление Telegram — архивация чатов и прочие улучшения

Выпущено обновление для Telegram. Доступны для загрузки новые версии клиентов сервиса для компьютера и мобильных приложений. Главным нововведением этого обновления является функция архивации редко используемых чатов.
Архивация чатов — очередное заметное нововведение Telegram. У активного пользователя сервиса копится масса всевозможных диалогов, все они занимают место в общем списке и было бы неплохо скрывать редко используемые чаты. Для этого и нужна новая функция. Теперь любой чат можно отправить в архив — он будет всегда доступен, но не будет занимать место в общем списке.
Теперь общий список чатов включает раздел «Архив», который содержит все чаты, которые пользователь заархивировал. Если в чат, находящийся в архиве, приходит новое сообщение, то он автоматически возвращается в общий список и пользователь не упустит никаких событий (если уведомления отключены, то он останется в архиве). Также любой чат всегда можно вернуть из архива в общий список вручную. Кроме того, в архиве тоже работает закрепление отдельных чатов вверху общего списка.
Нововведения в Telegram для Android
Кроме архивации чатов версия для Android включает целый набор собственных очень интересных нововведений, большинство из которых здорово помогут в повседневной работе с приложением. Ниже указаны лишь самые важные новые особенности.
- Обновлен дизайн всех меню и добавлена новая иконка приложения.
- Добавлена возможность выбора двухстрочного или нового, более вместительного, трехстрочного макета чата в общем списке.
- Включена возможность применения массового действия к нескольким чатам. Длинное нажатие на любой чат вызывает меню действий и возможность выбора нескольких чатов для их массового удаления, закрепления и отправки в архив.
- Добавлена кнопка быстрой пересылки, появляющаяся при выборе сообщений.
- Теперь пользователи, находящиеся в сети, помечаются зеленым значком в списке чатов и меню функции «Поделиться».
Нововведения в Telegram для iOS
Версия для iOS также включает функцию архивации сообщений и тоже содержит множество специфических изменений. Самым важным является обновленный экран блокировки приложения, который выглядит более стильно и рассчитан на 6-значный код блокировки. Другой мелочью является отображение до 3-х эмодзи без пузыря чата. Там есть еще пара десятков мелочей, типа возможности пересылки более сотни сообщений за один раз или возможности очистки меню недавно использованных стикеров.