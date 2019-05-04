Mozilla устраняет проблему отключения дополнений Firefox

4 мая миллионы пользователей Firefox столкнулись с серьезной проблемой — внезапно браузер заблокировал работу всех установленных дополнений, оставив пользователей без дополнительных функций. Причиной является досадное недоразумение, связанное с истечением срока действия сертификата, который используется для подписи дополнений.

Разработчики из Mozilla предприняли оперативные меры для устранения неполадок и выпустили быстрое обновление, которое устраняет проблему и восстанавливает работоспособность всех дополнений. Пользователям не требуется производить никаких специальных действий — обновление поступает через систему исследований, которая не должна быть отключена («Настройки» > «Приватность и защита» > «Сбор и использование данных Firefox» > «Разрешить Firefox устанавливать и проводить исследования»).

Обновление уже поступает пользователям стабильной версии, а также тестовых Beta- и Nightly-сборок. Оно применяется в фоновом режиме и не требует никаких дополнительный действий. Исправление для ESR-сборки, а также для Android-версии Firefox будет выпущено позже, в виде отдельного обновления.