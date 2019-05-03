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EssentialPIM 8.50 — крупное обновление популярного органайзера 03.05.2019

EssentialPIM 8.50 — крупное обновление популярного органайзера

Вышло крупное обновление Windows-версии популярного органайзера EssentialPIM, мощного инструмента для планирования событий и ведения дел.

EssentialPIM — это органайзер, включающий набор отлично продуманных и взаимодействующих между собой функций, общей целью которых является упорядочивание информации. Среди основных инструментов присутствует календарь, планировщик предстоящих дел, функция заметок с поддержкой самого разного содержания, адресная книга, почта, менеджер паролей и ряд дополнительных удобств, которые помогут не запутаться в море дел. Можно скачать EssentialPIM для Windows, Android и iOS для синхронизации делового хозяйства.

Интерфейс EssentialPIM
Интерфейс EssentialPIM

Что нового в EssentialPIM 8.50:

Общие улучшения:
  • Добавлена возможность сохранять и редактировать множественные фильтры в режиме отображения «Таблица» для всех инструментов.
  • Добавлена возможность импортировать теги с помощью CSV.
  • Теперь режим отображения «Таблица» имеет поле сортировки «Заметки».
  • Теперь все режимы отображения допускают пользовательскую сортировку.
  • Улучшен раздел настроек «Вид».
  • Предприняты улучшения для функции быстрой печати документа.
  • Улучшена синхронизация с Android-устройствами.
  • Улучена синхронизация EssentialPIM с сервисами Google.
  • Добавлен пункт контекстного меню при клике на ссылку для ее быстрого удаления.
  • Реализована нумерация страниц при печати.
  • Улучшена печать конвертов.
  • Теперь EssentialPIM может быть установлен в операционной системе как программа для обработки файлов с расширениями *.eml, *.ics.
Улучшения для календаря:
  • Добавлен выбор между вертикальным и широким режимом отображения календаря в режиме отображения «Таблица».
  • Теперь местоположение отображается на одной линии с темой заметки.
Улучшения для почты:
  • Добавлена функция автоматического сохранения черновиков писем. По умолчанию черновик сохраняется каждые 3 минуты, но частоту автоматического сохранения можно переопределить.
  • Добавлена новая настройка для открытия следующего письма после удаления текущего («Настройки программы» > «Почта» > «Формат писем»).
  • Добавлена функция масштабирования контента.
  • Теперь правила почты могут содержать поле «CC» в качестве условия.
  • Добавлена поддержка нового метода авторизации на Outlook.com.
  • Добавлена поддержка формата EML в EssentialPIM.
  • Теперь теги можно назначить через правила.
  • Добавлена функция сортировки правил писем.
Улучшения для заметок:
  • Теперь правый клик на изображении отображает дополнительные опции изображения.
  • Добавлена возможность сохранять «Задачи» и «Дела» как «Заметки».
  • Добавлена возможность редактировать базовый стиль и назначить ярлыки.
  • Предприняты улучшения для дерева тегов.
  • Добавлена возможность быстрого изменения размера шрифта.
  • Улучшен выбор иконки для заметки.
Улучшения для контактов:
  • Добавлена возможность добавления нового поля в «Контакты» рядом с полями «Имя» и «Фамилия».
  • Реализован новый вид печати контактов.

Как и раньше, EssentialPIM распространяется в двух версиях. Бесплатная версия включает базовый функционал и подойдет многим пользователям. Платная версия дополнена поддержкой синхронизации через облачные сервисы, совместной работой с Microsoft Outlook, многопользовательским доступом к базе и несколькими дополнительными функциями.

Скачать EssentialPIM 8.50 Free

БесплатноРазмер: 13 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать EssentialPIM 8.50 Pro

Пробная версияРазмер: 26.7 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать EssentialPIM 5.6.1 для Android

БесплатноРазмер: 12 МбОС: AndroidСтабильная версия

Скачать EssentialPIM 2.8.3.1 для iOS

БесплатноРазмер: 12 МбОС: iOSСтабильная версия

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