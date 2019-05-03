EssentialPIM 8.50 — крупное обновление популярного органайзера

Вышло крупное обновление Windows-версии популярного органайзера EssentialPIM, мощного инструмента для планирования событий и ведения дел.

EssentialPIM — это органайзер, включающий набор отлично продуманных и взаимодействующих между собой функций, общей целью которых является упорядочивание информации. Среди основных инструментов присутствует календарь, планировщик предстоящих дел, функция заметок с поддержкой самого разного содержания, адресная книга, почта, менеджер паролей и ряд дополнительных удобств, которые помогут не запутаться в море дел. Можно скачать EssentialPIM для Windows, Android и iOS для синхронизации делового хозяйства.

Интерфейс EssentialPIM

Что нового в EssentialPIM 8.50:

Добавлена возможность сохранять и редактировать множественные фильтры в режиме отображения «Таблица» для всех инструментов.

Добавлена возможность импортировать теги с помощью CSV.

Теперь режим отображения «Таблица» имеет поле сортировки «Заметки».

Теперь все режимы отображения допускают пользовательскую сортировку.

Улучшен раздел настроек «Вид».

Предприняты улучшения для функции быстрой печати документа.

Улучшена синхронизация с Android-устройствами.

Улучена синхронизация EssentialPIM с сервисами Google.

Добавлен пункт контекстного меню при клике на ссылку для ее быстрого удаления.

Реализована нумерация страниц при печати.

Улучшена печать конвертов.

Теперь EssentialPIM может быть установлен в операционной системе как программа для обработки файлов с расширениями *.eml, *.ics.

Добавлен выбор между вертикальным и широким режимом отображения календаря в режиме отображения «Таблица».

Теперь местоположение отображается на одной линии с темой заметки.

Добавлена функция автоматического сохранения черновиков писем. По умолчанию черновик сохраняется каждые 3 минуты, но частоту автоматического сохранения можно переопределить.

Добавлена новая настройка для открытия следующего письма после удаления текущего («Настройки программы» > «Почта» > «Формат писем»).

Добавлена функция масштабирования контента.

Теперь правила почты могут содержать поле «CC» в качестве условия.

Добавлена поддержка нового метода авторизации на Outlook.com.

Добавлена поддержка формата EML в EssentialPIM.

Теперь теги можно назначить через правила.

Добавлена функция сортировки правил писем.

Теперь правый клик на изображении отображает дополнительные опции изображения.

Добавлена возможность сохранять «Задачи» и «Дела» как «Заметки».

Добавлена возможность редактировать базовый стиль и назначить ярлыки.

Предприняты улучшения для дерева тегов.

Добавлена возможность быстрого изменения размера шрифта.

Улучшен выбор иконки для заметки.

Добавлена возможность добавления нового поля в «Контакты» рядом с полями «Имя» и «Фамилия».

Реализован новый вид печати контактов.

Как и раньше, EssentialPIM распространяется в двух версиях. Бесплатная версия включает базовый функционал и подойдет многим пользователям. Платная версия дополнена поддержкой синхронизации через облачные сервисы, совместной работой с Microsoft Outlook, многопользовательским доступом к базе и несколькими дополнительными функциями.