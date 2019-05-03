EssentialPIM 8.50 — крупное обновление популярного органайзера

Вышло крупное обновление Windows-версии популярного органайзера EssentialPIM, мощного инструмента для планирования событий и ведения дел.
EssentialPIM — это органайзер, включающий набор отлично продуманных и взаимодействующих между собой функций, общей целью которых является упорядочивание информации. Среди основных инструментов присутствует календарь, планировщик предстоящих дел, функция заметок с поддержкой самого разного содержания, адресная книга, почта, менеджер паролей и ряд дополнительных удобств, которые помогут не запутаться в море дел. Можно скачать EssentialPIM для Windows, Android и iOS для синхронизации делового хозяйства.
Что нового в EssentialPIM 8.50:Общие улучшения:
- Добавлена возможность сохранять и редактировать множественные фильтры в режиме отображения «Таблица» для всех инструментов.
- Добавлена возможность импортировать теги с помощью CSV.
- Теперь режим отображения «Таблица» имеет поле сортировки «Заметки».
- Теперь все режимы отображения допускают пользовательскую сортировку.
- Улучшен раздел настроек «Вид».
- Предприняты улучшения для функции быстрой печати документа.
- Улучшена синхронизация с Android-устройствами.
- Улучена синхронизация EssentialPIM с сервисами Google.
- Добавлен пункт контекстного меню при клике на ссылку для ее быстрого удаления.
- Реализована нумерация страниц при печати.
- Улучшена печать конвертов.
- Теперь EssentialPIM может быть установлен в операционной системе как программа для обработки файлов с расширениями *.eml, *.ics.
- Добавлен выбор между вертикальным и широким режимом отображения календаря в режиме отображения «Таблица».
- Теперь местоположение отображается на одной линии с темой заметки.
- Добавлена функция автоматического сохранения черновиков писем. По умолчанию черновик сохраняется каждые 3 минуты, но частоту автоматического сохранения можно переопределить.
- Добавлена новая настройка для открытия следующего письма после удаления текущего («Настройки программы» > «Почта» > «Формат писем»).
- Добавлена функция масштабирования контента.
- Теперь правила почты могут содержать поле «CC» в качестве условия.
- Добавлена поддержка нового метода авторизации на Outlook.com.
- Добавлена поддержка формата EML в EssentialPIM.
- Теперь теги можно назначить через правила.
- Добавлена функция сортировки правил писем.
- Теперь правый клик на изображении отображает дополнительные опции изображения.
- Добавлена возможность сохранять «Задачи» и «Дела» как «Заметки».
- Добавлена возможность редактировать базовый стиль и назначить ярлыки.
- Предприняты улучшения для дерева тегов.
- Добавлена возможность быстрого изменения размера шрифта.
- Улучшен выбор иконки для заметки.
- Добавлена возможность добавления нового поля в «Контакты» рядом с полями «Имя» и «Фамилия».
- Реализован новый вид печати контактов.
Как и раньше, EssentialPIM распространяется в двух версиях. Бесплатная версия включает базовый функционал и подойдет многим пользователям. Платная версия дополнена поддержкой синхронизации через облачные сервисы, совместной работой с Microsoft Outlook, многопользовательским доступом к базе и несколькими дополнительными функциями.