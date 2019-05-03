Что нового в последних версиях Skype для Windows

Обновления Skype случаются довольно часто. Одна из причин - недовольные пользователи, которым не понравился новый Skype 8, тем более, после его выпуска была упразднена поддержка 7-й версии программы. Теперь разработчики стремятся снабдить программу новыми возможностями, которых не хватает многим пользователям.

За последнее время, в Skype для компьютеров был внесен целый набор различных улучшений и изменений. Так как нововведения Skype разворачиваются постепенно и появляются не у всех пользователей одновременно, то за ними бывает сложно уследить. Ниже приведены самые заметные нововведения, которые были включены в нескольких последних обновлениях программы и которые уже доступны всем пользователям.

Режим «Говорящий» при видеозвонке

Новинка представляет собой новый режим отображения собеседников в групповых видеозвонках. В нем вместо традиционной сетки с несколькими участниками конференции отображается только пользователь, говорящий в данный момент. Активируется через иконку настройки интерфейса звонка в правом верхнем углу текущего окна вызова.

Смена режима интерфейса звонка

Уведомления о появлении контактов в сети

В одной из последних версий в программу вернули функцию уведомлений о появлении контактов в сети. Теперь Skype может сигнализировать при появлении пользователей, добавленных в список контактов, при их входе в Skype. По умолчанию отключено; можно включить через «Настройки» > «Уведомления» > «Уведомления о появлении контакта в сети».

Настройка уведомления о появлении контактов в сети

Предпросмотр отправляемых изображений и файлов

Если раньше при отправке изображений и прочих файлов они отправлялись сразу после их выбора, то теперь после выбора файлов отображается новое меню, содержащее превью отправляемого с возможностью добавить сопроводительный текст. В общем, теперь это устроено так же, как во всех прочих мессенджерах.

Предварительный просмотр отправляемых файлов

Размытие фона при видеозвонках

В видеозвонки добавлена возможность активировать эффект размытия фона. Можно сделать фон размытым, чтобы скрыть от собеседника окружающее пространство. Активируется через настройки «Звук и видео» (для всех звонков) или во время звонка, через кнопку-значок видеокамеры (для текущего звонка).

Пересылка цитаты

Теперь при в текстовом чате есть возможность переслать сообщение-цитату, даже если оно не содержит ничего, кроме самой цитаты. Раньше это было невозможно.

***

Там есть еще несколько мелочей, типа новых горячих клавиш, обновленного описания функции выхода из Skype и прочих небольших улучшений. Ну и, конечно же, всякое обновление исправляет ошибки и повышает общую стабильность работы программы.