Google Chrome 74 — обновление с возможностью активации темной темы

Вышла стабильная версия Google Chrome 74, очередное обновление самого популярного в мире браузера.

Вместе с выходом Google Chrome 74 многие пользователи надеялись на включение в Windows-версию браузера долгожданной темной темы оформления. Темный режим интерфейса был добавлен в версию браузера для Mac OS еще в предыдущем обновлении, и можно было ожидать его включения в Windows-версию вместе с этим выпуском. К сожалению, темная тема пока не включена по умолчанию, хотя присутствует в браузере и даже активна у небольшой части пользователей, но все еще недоступна широкой аудитории.

Темная тема в Google Chrome 74

Нетерпеливые пользователи запросто могут исхитриться и активировать темный интерфейс так же, как это делалось еще в тестовых версиях браузера. Чтобы включить темную тему в Google Chrome 74 достаточно в свойствах ярлыка программы для поля «Объект» указать флаг «--force-dark-mode», как это показано на скриншоте. После этого, браузер будет иметь темный интерфейс.

Свойства ярлыка

Остальные изменения являются внутренними улучшениями и касаются улучшения поддержки новых технологий, расширения различных API браузера и включения новых экспериментальных функций. Ну и, конечно же, Google Chrome 74 исправляет ряд ошибок в безопасности браузера.