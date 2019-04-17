CyberLink PowerDVD 19 — обновление медиаплеера с поддержкой 8K

Компания CyberLink, известная своими профессиональными программами для работы с мультимедиа, выпустила PowerDVD 19 — новую версию медиаплеера, ориентированного на максимальное качество воспроизведения.

PowerDVD 19 — это многофункциональный мультимедиаплеер, поддерживающий все самые последние технологии (в том числе и целый набор собственных разработок) и ориентированный на воспроизведение высококачественного видео, аудио и фотографий. Мощный и тяжелый PowerDVD адресован владельцам домашних кинотеатров с качественным экраном и аудиосистемой.

Интерфейс PowerDVD 19

Как это бывает с каждой новой версией этого видеоплеера, PowerDVD 19 включает поддержку новых технологий и расширяет поддержку существовавших ранее. Самым заметным нововведением PowerDVD 19 является поддержка воспроизведения 8K-видео с разрешением до 7680×4320. И хотя широкая аудитория еще нескоро сможет наслаждаться такой технологической диковинкой как 8K, разработчики PowerDVD нацелены на предоставление возможности уже сейчас.

Среди прочих нововведений этой версии необходимо выделить поддержку пространственного звука Spatial Audio в видео с углом обзора 360°, возможность выбора качества закрепляемого видео с YouTube (для просмотра в оффлайне), а также улучшения для картинки 4K-видео, обрабатываемой технологией TrueTheater.

Другие изменения PowerDVD 19:

Теперь PowerDVD использует 64-битный движок для воспроизведения видео, аудио и фото.

Добавлена поддержка анимированных изображений в форматах GIF и HEIF (.HEIC) в медиатеке.

Улучшено воспроизведение 4K-видео с помощью технологии TrueTheater.

Добавлена поддержка пространственного звука Spatial Audio для видео с углом обзора 360° и видео в формате WebM (VP9-видео + Vorbis-аудио).

Добавлена возможность импорта внешних или использования дополнительных субтитров при просмотре Ultra HD Blu-ray.

Добавлена функция автоматической смены обоев в программе.

Предпринят ряд менее значительных улучшений.

Как и прежде, PowerDVD 19 является платной и очень недешевой программой, хотя владельцам сверхсовременных домашних кинотеатров, которым он адресован, может так и не покажется. Цена варьируется от 50 до 100 долларов и зависит от функциональности версии, о различиях между которыми можно почитать на официальном сайте программы.