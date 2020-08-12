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foobar2000 1.2.412.08.2020

foobar2000 1.2.4

Выпущена новая финальная версия популярного аудиоплеера foobar2000.

Это обновление включает набор внутренних улучшений:

  • Повышена скорость работы ReplayGain-сканера и устранена проблема игнорирования последних 100 мс композиции;
  • Повышена скорость обработки данных при конвертировании;
  • Добавлена опция для проверки целостности воспроизводимых файлов с немедленным отчетом об ошибках;
  • Исправлена ошибка с неправильным появлением иконки громкости в строке состояния.

foobar2000 — это аудиоплеер с мощной системой расширения функциональности за счет дополнительных модулей. В базовой поставке программа представляет собой простенький плеер с минималистичным интерфейсом (который, впрочем, удобен и прост в использовании), но при использовании дополнительных модулей из программы можно сконструировать очень функциональный мультимедиа-комбайн. Каждый пользователь сам выбирает, что ему нужно и создает собственный плеер. Программа поддерживает все популярные аудиоформаты: MP1, MP2, MP3, MP4, MPC, AAC, Ogg Vorbis, FLAC / Ogg FLAC, WavPack, WAV, AIFF, AU, SND, CDDA и некоторые менее популярные.

К чести программы можно сказать, что она непритязательна к ресурсам компьютера и рассчитана на довольно таки слабые машины. Что касается интерфейса, то в базовой поставке присутствует самый минимум, но при желании можно довольно здорово накрутить внешний вид программы за счет дополнительных компонентов. В итоге: весьма приличное звучание, масса деловых настроек, мощная система плагинов для расширения функциональности, регулярные обновления и т. д.

foobar2000 foobar2000 foobar2000
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