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mGBA

0.9.3

Скачать эмулятор Game Boy Advance

Open Source Windows Linux
Скачать mGBA

mGBA — эмулятор портативной игровой консоли Game Boy Advance от Nintendo. Свободный, мультиплатформенный проект, который, в отличие от прочих эмуляторов этой системы, развивается по сей день.

mGBA способен запускать игры для Game Boy Advance, Game Boy и Game Boy Color. Отличный способ прикоснуться к большой библиотеке классических игр с практически полноценным игровым опытом. Эмулятор отлично работает даже на самом скромном железе, без ошибок и на высокой скорости. Разработчики ориентируются на высокоточную эмуляцию и поддержку всего функционала железа GBA, а также на высокую скорость работы.

Интерфейс mGBA
Интерфейс mGBA
Настройка FPS
Настройка FPS
Настройки видео
Настройки видео

Кроме самоочевидных функций запуска различных форматов дампов игр, в mGBA предусмотрены различные настройки видео (размер окна, разрешение, сглаживание и т. п.), звука и управления (клавиатура или внешний геймпад). Среди дополнительных функций стоит отметить: сохранение игрового процесса в любой момент, запись видеороликов, создание скриншотов, поддержка электронных книг, загрузка игр из архивов в форматах ZIP и 7z, поддержка патчей IPS, UPS и BPS и многое другое. В программе есть масса особенностей для продвинутых пользователей, типа отладчика или возможности использования особенных функций некоторых дополнительных устройств (к примеру, датчиков света некоторых картриджей или принтера для Game Boy).

Можно скачать mGBA для Windows, GNU/Linux и некоторых других операционных систем и даже игровых устройств (есть версии для некоторых консолей). Также mGBA доступен в виде ядра для мультиплатформенного эмулятора RetroArch. Через него можно использовать mGBA на Android.

Что нового в mGBA 0.9.3:

Исправлены проблемы совместимости.

ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 26.12.21САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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