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DOSBox Staging

0.82.1

Эмулятор старого компьютера. Нужен для запуска игр времен MS DOS

Open Source Windows Linux

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DOSBox Staging — это форк заброшенного проекта DOSBox. Программа, позволяющая запускать старые игры, времен MS DOS, на современном компьютере с операционной системой Windows (11/10/8/7) и GNU/Linux.

Большинство старых игр, которые были разработаны под DOS, требуют именно эту операционную систему и старое железо. Они не совместимы с последними версиями Windows и не будут работать в современных системах. DOSBox Staging может эмулировать старый компьютер, именно такой, какой нужен для классических PC-игр, с MS DOS и подходящей конфигурацией железа.

SLO.ru рекомендует использовать не оригинальный DOSBox, а актуальный форк DOSBox Staging. Оригинальный DOSBox не обновлялся годами и похоже уже никогда не обновиться. Но существует множество форков. Самым перспективным и активно разрабатываемым кажется именно DOSBox Staging, который и предлагается для загрузки. На странице загрузки также можно скачать оригинальный DOSBox.

DOSBox Staging, по сравнению с оригинальным проектом, предлагает массу улучшений. Одно из важнейших особенностей можно назвать эмуляцию ЭЛТ-экранов — SVGA и VGA для правильного отображения на современных экранах (вплоть до 4K). Также в этой версии предпринята масса прочих улучшений для графики, звука, устройств ввода и много прочего.

Legend Of Kyrandia
Legend Of Kyrandia
Heroes of Might and Magic
Heroes of Might and Magic
Dark Seed
Dark Seed

Что нового в последних версиях DOSBox Staging:

Предпринято множество исправлений. Одно из главных — исправление нагрузки эмуляции 3Dfx Voodoo (снижено на 50%).

ОБНОВЛЕНО: САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о DOSBox Staging

У этой программы нет ни одного отзыва. 😿 Необходимо срочно добавить!

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