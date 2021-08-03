Movavi Video Editor — полнофункциональный видеоредактор, ориентированный на любителей. Программа предлагает полный спектр функций для монтажа и коррекции изображения в максимально простом и дружественном начинающему пользователю интерфейсе. Для работы с программой не нужны никакие навыки и не придется вникать в технические особенности видеопроизводства.

В Movavi Video Editor невозможно запутаться — назначение каждой функции абсолютно очевидно, притом всюду есть подсказки и советы. С программой справится даже начинающий пользователь, который никогда не видел видеоредактор и не знаком с основными принципами его работы. Вышеописанное не значит, что программа сильно ограничена — в ней есть все необходимые инструменты для полноценной работы. Конечно, программа вряд ли будет использоваться для монтажа даже любительского фильма, но она на это и не рассчитана.

В Movavi Video Editor полноценная временная шкала, эффекты для коррекции и украшения видео, переходы между роликами, инструменты для добавления титров и заголовков, фигуры и стикеры для украшения, простой инструмент для стабилизации картинки, функция работы с хромокеем. В программе предусмотрено использование только собственных дополнительных эффектов, которые можно скачать с официального сайта разработчика. В этом есть два минуса невозможность использовать сторонние разработки, а значит и невозможность реализации собственных идей; платность дополнительного контента.

Интерфейс Movavi Video Editor Эффекты Настройки экспорта

Пользователь добавляет на таймлайн несколько видеороликов и фотографий в нужной последовательности, обрезает ненужные фрагменты, добавляет между ними эффекты перехода, вставляет заставку и меняет эффекты коррекции картинки. Все очень просто. Конечно, можно не вставлять затасканные переходы и шаблонные заставки, а просто подкорректировать изображение — все в руках пользователя. В конце доступен выбор формата и прочих технических особенностей сохраняемого ролика.

По умолчанию программа работает с роликом в пониженном разрешении для экономии ресурсов. На выходе будет обрабатываться оригинальный ролик в целевом разрешении. Такой подход позволяет снизить нагрузку на этапе работы с проектом, но иногда допускает неточности и результат может отличаться от ожидаемого. Важно отметить, что во многих видеоредакторах такой подход является не основным, а дополнительным. В Movavi Video Editor — наоборот, но пользователь может переключиться на редактирование исходного ролика в настройках программы.

Бесплатная версия Movavi Video Editor работает 7 дней в демонстрационном режиме. Она рассчитана исключительно на ознакомление с программой и не может служить полноценным инструментом для обработки видео. Дело в том, что сохраняемый видеоролик включает вотермарк, а аудиодорожка и вовсе режется на половину, что делает пробную версию бесполезной для работы.