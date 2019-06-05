SLO.ru — новые версии популярных программ. Скачать программы.
НОВОСТИ
КАТАЛОГ ПРОГРАММ
50 ПОПУЛЯРНЫХ
БРАУЗЕРЫ

Wipe

17.35

Скачать программу для очистки компьютера от мусора

Скачать Wipe

Wipe — это очень простая программа для удаления разнообразного мусора с компьютера пользователя. Программа удаляет ненужные или, правильнее будет сказать, не необходимые файлы, как в самой операционной системе, так и в целевом ряде сторонних программ, которые накапливаются в системе и могут занимать немало места. Говоря о сторонних программах, стоит отметить, что Wipe поддерживает 110 самых популярных приложений и, традиционно для такого типа программ, имеет определенный упор на очистку браузеров.

От прочих программ для очистки системы от мусора, Wipe отличается максимальной простотой. В отличие от большинства чистильщиков, Wipe не поддерживает никаких дополнительных функций, кроме поиска и удаления ненужных файлов. После запуска, программа сканирует систему и выдает список того, что можно удалить с возможностью выбора дальнейших действий.

Конечно же, не стоит бездумно удалять все, что предложит Wipe — в таком случае, пользователь может остаться без истории браузера, точек восстановления системы и данных настройки программ, которые, все же, мусором совсем не являются. Однако, в общем и целом, применение программы позволит избавить систему от массы по-настоящему ненужного.

Что нового в Wipe 17.35:

Добавлена поддержка новейших версий популярных браузеров.

Скриншот Wipe 1 Скриншот Wipe 2 Скриншот Wipe 3
ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 05.06.19САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Яндекс.Браузер

Скачать

ПОХОЖИЕ ПРОГРАММЫ

CCleaner

Скачать бесплатно для Windows и Android

jv16 PowerTools

Скачать очень функциональный оптимизатор работы компьютера

Glary Utilities

Скачать бесплатно программу для удаления ненужных файлов и оптимизации

Ashampoo WinOptimizer

Функциональная программа для очистки и оптимизации системы

Advanced SystemCare

Программа для очистки и оптимизации работы компьютера

Еще похожие

ПОПУЛЯРНЫЙ СОФТ

Firefox

Firefox

Яндекс.Браузер

Яндекс.Браузер

Google Chrome

Google Chrome

Opera

Opera

Skype

Skype

Telegram

Telegram

uTorrent

uTorrent

AIMP

AIMP

Media Player Classic

Media Player Classic

K-Lite Codec Pack

K-Lite Codec Pack

CCleaner

CCleaner

WinRAR

WinRAR

Касперский

Касперский

AIDA64

AIDA64