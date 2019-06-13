Wipe 18 — крупное обновление утилиты для очистки системы

Вышло крупное обновление Wipe — небольшой утилиты для очистки системы от ненужных файлов.

Wipe — это бесплатная программа для очистки операционной системы Windows и ряда популярных программ от служебных и мусорных файлов, что позволяет высвобождать место, избавляясь от лишнего груза. Это простая и доступная альтернатива таким программам, как CCleaner или BleachBit.

В Wipe 18 полностью переработан интерфейс. Теперь у программы по-прежнему простое, но более современное оформление и новая иконка. Кроме того, в программе переработана структура диалогов и они стали чище за счет удаления ненужной информации и лишних элементов управления. Также для каждого пункта удаления информации добавлены всплывающие подсказки, разъясняющие производимое действие.

Интерфейс Wipe 18

Другим улучшением новой версии является упразднение поддержки 40-ка старых программ, которые были давно невостребованы пользователями, однако замедляли запуск программы.

Ну и, как обычно бывает с каждым стандартным обновлением Wipe, в программу добавлена поддержка очистки новейших версий сторонних программ. В этот раз это касается только новых версий популярных браузеров.

Как и прежде, Wipe работает в любых версиях Windows от XP до 10 и требует наличия в системе .NET Framework 3.5.