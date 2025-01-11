Windhawk — необычная и очень интересная система настройки Windows — позволяет вносить небольшие изменения в операционную систему и программы. Главное отличие от различных твикеров — модульность — программа собирается из предлагаемых модов, которые направлены на определенные изменения системы. Рекомендуется скачать Windhawk для модификации функций Windows.

Windhawk, по сути, является интерфейсом для установки модов. Они доступны прямо в интерфейсе программы и устанавливаются в один клик. На данный момент доступно 180+ различных модов; у каждого есть описание, рейтинг, сопутствующая информация. Это настоящая экосистема для создателей модов и пользователей. И хотя автором большинства популярных модов является сам разработчик Windhawk, есть надежда, что в будущем сообщество будет расти, а список готовых модов шириться.

Интерфейс Windhawk

Предлагается масса различных модов для изменения внешнего вида или поведения различных функций операционной системы; отключения функций; изменения функциональности панели задач, меню пуск, проводника и много другого. В основном они направлены на операционную систему, а модов для работы со сторонними программами почти нет. Чаще всего пользователи используют программу для изменения внешнего вида Windows. Популярные моды: изменения внешнего вида меню Пуск, классическое контекстное меню панели задач, двухстрочная панель задач, изменение размера панели задач, изменение стиля центра уведомлений, регулятор громкости прокруткой панели задач, настройка часов панели задач.

Моды Windhawk работают в реальном времени, через модификацию данных целевой программы в памяти, а точнее изменение различных параметров или включения дополнительных скриптов.

У Windhawk открытые исходные коды. Важно, что все моды представлены, в том числе, в виде открытого исходного кода, который предлагается одним файлом. Опытный пользователь может проанализировать код и принять решение о загрузке. Неопытные пользователи могут понадеяться на сообщество, контролирующее репозиторий модов.