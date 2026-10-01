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Process Lasso

18.4.0

Мощный менеджер процессов для операционной системы Windows

Бесплатно Windows

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Process Lasso — это мощный менеджер процессов операционной системы Windows. Программа служит заменой для базового диспетчера задач, который встроен во все версии Windows.

На самом деле, это не просто менеджер задач, а мощный инструмент для оптимизации и автоматизации приоритетов процессов. Конечно, Process Lasso имеет расширенный функционал контроля за процессами операционной системы, но это не главная особенность программы. Оптимизация процессов куда более важная функция программы, так как позволяет повысить производительность и стабильность работы компьютера. Так программа может отдать больше ресурсов важному приложению, а другие чуточку обделить, что и даст лучшую производительность. В общем и целом, программа дает полный контроль над процессами системы и оптимизирует их работу. Там еще есть много прочих улучшений. Например, снижение производительности при простое для экономии энергии и игровой режим для лучшей производительности в играх.

Вообще, это инструмент для довольно опытных пользователей. Внутри есть множество настроек, которые очень понравятся продвинутым пользователям и позволят настроить свое хозяйство на самую высокую производительность.

Process Lasso платная программа, но хорошо работает и после истечения пробного периода (хотя и с некоторыми ограничениями).

Скриншот Process Lasso 1 Скриншот Process Lasso 1 Скриншот Process Lasso 1

Что нового в последних версиях Process Lasso:

  • Добавлен выборочный импорт/экспорт правил процессов в формате JSON. Это полезно для упрощения обмена правилами между пользователями и резервного копирования правил.
  • Добавлена функция копирования/вставки правил в список процессов.
  • Предпринят ряд улучшений многих функций.

Читайте новость Process Lasso 11 — древовидное отображение процессов и подсказки на графике

ОБНОВЛЕНО: САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о Process Lasso

У этой программы нет ни одного отзыва. 😿 Необходимо срочно добавить!

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