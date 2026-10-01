Process Lasso — это мощный менеджер процессов операционной системы Windows. Программа служит заменой для базового диспетчера задач, который встроен во все версии Windows.

На самом деле, это не просто менеджер задач, а мощный инструмент для оптимизации и автоматизации приоритетов процессов. Конечно, Process Lasso имеет расширенный функционал контроля за процессами операционной системы, но это не главная особенность программы. Оптимизация процессов куда более важная функция программы, так как позволяет повысить производительность и стабильность работы компьютера. Так программа может отдать больше ресурсов важному приложению, а другие чуточку обделить, что и даст лучшую производительность. В общем и целом, программа дает полный контроль над процессами системы и оптимизирует их работу. Там еще есть много прочих улучшений. Например, снижение производительности при простое для экономии энергии и игровой режим для лучшей производительности в играх.

Вообще, это инструмент для довольно опытных пользователей. Внутри есть множество настроек, которые очень понравятся продвинутым пользователям и позволят настроить свое хозяйство на самую высокую производительность.

Process Lasso платная программа, но хорошо работает и после истечения пробного периода (хотя и с некоторыми ограничениями).