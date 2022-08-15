WizTree 4.09 — обновление с рядом полезных улучшений

Выпущено заметное обновление WizTree — популярного анализатора диска.

WizTree — бесплатная программа для анализа содержимого жесткого диска. Самый простой и быстрый способ определить размер всех (или отдельных) директорий и файлов на проверяемом носителе. Очень похожа на популярную WinDirStat, но работает во много раз быстрее (к примеру, сканирование одного и того же диска заняло больше минуты в WinDirStat и лишь 8 секунд в WizTree). Также имеет дерево каталогов, список файлов и графическую карту, наглядно отображающую файлы и директории.

Интерфейс WizTree

Что нового в WizTree 4.09