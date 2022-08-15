НОВОСТИ КАТАЛОГ ПРОГРАММ 50 ПОПУЛЯРНЫХ БРАУЗЕРЫ
WizTree 4.09 — обновление с рядом полезных улучшений15.08.2022

WizTree 4.09 — обновление с рядом полезных улучшений

Выпущено заметное обновление WizTree — популярного анализатора диска.

WizTree — бесплатная программа для анализа содержимого жесткого диска. Самый простой и быстрый способ определить размер всех (или отдельных) директорий и файлов на проверяемом носителе. Очень похожа на популярную WinDirStat, но работает во много раз быстрее (к примеру, сканирование одного и того же диска заняло больше минуты в WinDirStat и лишь 8 секунд в WizTree). Также имеет дерево каталогов, список файлов и графическую карту, наглядно отображающую файлы и директории.

Интерфейс WizTree
Интерфейс WizTree

Что нового в WizTree 4.09

  • Теперь свободное дисковое пространство на графической карте будет отображаться отдельно для каждого элемента, если выбрана опция «Выбрать несколько».
  • Обновлены функции экспорта, чтобы правильно форматировать значения с плавающей запятой (например, проценты). В качестве разделителя используется точка, что позволяет избежать ряда проблем с символом запятой, используемым в некоторых странах.
  • Теперь двойной клик на файле или папке открывает их (в разделах «Дерево» и «Файлы»).
  • Добавлена возможность перетаскивать файлы и папки из окна WizTree в окна проводника Windows для их копирования или перемещения.
  • В контекстное меню файлов добавлены пункты «Копировать» и «Вырезать» («Ctrl+C» и «Ctrl+X» соответственно). Пункт «Скопировать путь» теперь имеет горячую клавишу «Ctrl+Alt+C» (вместо «Ctrl+C»).
  • Теперь функция «Скопировать путь» не будет добавлять закрывающий слэш, если выбран только один элемент.
  • Теперь на вкладке «Дерево» и на графической карте отображается имя диска.
  • Добавлен новый параметр командной строки для выбора размера или выделенного пространства для экспорта графической карты («/treemapimageshowallocated=[0|1]»).
  • Исправлены ошибки.

Скачать WizTree 4.09

БесплатноРазмер: 4.3 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать WizTree 4.09 (Portable)

БесплатноРазмер: 6.3 МбОС: WindowsСтабильная версия

Firefox 103 — обновление с улучшенной защитой от отслеживания и массой небольших улучшений

Firefox 103 — обновление с улучшенной защитой от отслеживания и массой небольших улучшений

Rufus 3.19 — с новым диалогом создания носителя с Windows 11

Rufus 3.19 — с новым диалогом создания носителя с Windows 11

Foxit PDF Reader 12 — новая версия популярного инструмента для просмотра PDF

Foxit PDF Reader 12 — новая версия популярного инструмента для просмотра PDF

Firefox 102 и Firefox 102 ESR — очередное обновление популярного браузера

Firefox 102 и Firefox 102 ESR — очередное обновление популярного браузера

Крупное обновление Telegram с платной Premium-подпиской

Крупное обновление Telegram с платной Premium-подпиской

SumatraPDF 3.4 — крупное обновление минималистичного PDF-ридера

SumatraPDF 3.4 — крупное обновление минималистичного PDF-ридера

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Firefox 103 — обновление с улучшенной защитой от отслеживания и массой небольших улучшений

Rufus 3.19 — с новым диалогом создания носителя с Windows 11

Foxit PDF Reader 12 — новая версия популярного инструмента для просмотра PDF

Firefox 102 и Firefox 102 ESR — очередное обновление популярного браузера

Крупное обновление Telegram с платной Premium-подпиской

SumatraPDF 3.4 — крупное обновление минималистичного PDF-ридера

CCleaner 6.00 — обновление с новым инструментом оптимизации производительности

ПОПУЛЯРНЫЙ СОФТ

Firefox

Firefox

Google Chrome

Google Chrome

Opera

Opera

Windscribe VPN

Windscribe VPN

Telegram

Telegram

Skype

Skype

uTorrent

uTorrent

AIMP

AIMP

Media Player Classic

Media Player Classic

K-Lite Codec Pack

K-Lite Codec Pack

CCleaner

CCleaner

WinRAR

WinRAR

AIDA64

AIDA64

Total Commander

Total Commander

Notepad++

Notepad++