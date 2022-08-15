WizTree 4.09 — обновление с рядом полезных улучшений

Выпущено заметное обновление WizTree — популярного анализатора диска.
WizTree — бесплатная программа для анализа содержимого жесткого диска. Самый простой и быстрый способ определить размер всех (или отдельных) директорий и файлов на проверяемом носителе. Очень похожа на популярную WinDirStat, но работает во много раз быстрее (к примеру, сканирование одного и того же диска заняло больше минуты в WinDirStat и лишь 8 секунд в WizTree). Также имеет дерево каталогов, список файлов и графическую карту, наглядно отображающую файлы и директории.
Что нового в WizTree 4.09
- Теперь свободное дисковое пространство на графической карте будет отображаться отдельно для каждого элемента, если выбрана опция «Выбрать несколько».
- Обновлены функции экспорта, чтобы правильно форматировать значения с плавающей запятой (например, проценты). В качестве разделителя используется точка, что позволяет избежать ряда проблем с символом запятой, используемым в некоторых странах.
- Теперь двойной клик на файле или папке открывает их (в разделах «Дерево» и «Файлы»).
- Добавлена возможность перетаскивать файлы и папки из окна WizTree в окна проводника Windows для их копирования или перемещения.
- В контекстное меню файлов добавлены пункты «Копировать» и «Вырезать» («Ctrl+C» и «Ctrl+X» соответственно). Пункт «Скопировать путь» теперь имеет горячую клавишу «Ctrl+Alt+C» (вместо «Ctrl+C»).
- Теперь функция «Скопировать путь» не будет добавлять закрывающий слэш, если выбран только один элемент.
- Теперь на вкладке «Дерево» и на графической карте отображается имя диска.
- Добавлен новый параметр командной строки для выбора размера или выделенного пространства для экспорта графической карты («/treemapimageshowallocated=[0|1]»).
- Исправлены ошибки.