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Nirlauncher

1.30.14

Набор из 200 утилит на все случаи жизни

Бесплатно Windows

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NirLauncher — это 200 программ в одной. Это набор совсем небольших утилит для разного рода администраторов компьютеров с операционной системой Windows.

Основное окно интерфейса предлагает ряд разделов, по которым рассортированы утилиты: восстановление паролей, мониторинг сети, утилиты для веб-браузеров, мультимедиа, интернет, командная строка, рабочий стол, почта и офис, программирование, диски, системные и раздел с прочими утилитами. Все эти инструменты имеют собственный интерфейс и направлены, в основном, на диагностику выше указанных особенностей компьютера. К примеру, в разделе мультимедиа содержаться инструменты для анализа установленных в системе кодеков и источников сигналов, а в разделе диски можно найти программы для анализа жесткого диска и поиска файлов.

В общем и целом, при умелом использовании NirLauncher можно узнать практические исчерпывающую информацию об операционной системе: что и откуда берется, чем становиться и куда уходит. Полный список утилит, входящих в состав пакета NirLauncher, можно на официальном сайте разработчика.

А еще важно заметить, что программа не требует установки и может использоваться с флэшки.

Что нового в Nirlauncher 1.30.14:

  • Добавлена опция «Запустить 32-битную версию».
  • Добавлена функция «Использовать быстрый фильтр», которая служит для быстрой фильтрации при выборе утилит.
ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 02.10.24САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о Nirlauncher

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