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NoteZilla

8.0.39

Липкие листочки прямо на экране монитора

Open Source Windows Android iOS
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NoteZilla — классная программа, которая позволяет создавать заметки прямо на рабочем столе. От других программ для создания заметок, она отличается форматом — «липкие листики» — аналог реальных листиков, которые часто лепят в офисах в качестве напоминания.

Раньше пользователь вешал «липкие листочки» на рамку монитора. Теперь их можно вешать прямо на экран — теперь они виртуальные и гораздо более удобные. Пользователь может создавать любое количество заметок, каждая из которых может иметь свой размер и оформление. У каждой заметки можно менять размер, настраивать шрифт, форматировать списки, вставлять графическое изображение и прочее. А еще NoteZilla позволяет создавать разные наборы заметок. К примеру, один набор для дома, другой для работы, третий еще для чего-то — между наборами можно переключаться в любой момент.

NoteZilla можно управлять через функциональный централизованный интерфейс, в котором сосредоточены все функции, а можно просто создавать заметки через иконку в трее, что очень удобно и делается всего в пару кликов.

Полезной функцией является синхронизация наборов заметок между различными компьютерами. К примеру, пользователь сделал заметку на домашнем компьютере, она синхронизировалась с облачным сервисом и появилась на его рабочем компьютере. Одни и те же заметки будут на всех устройствах пользователя.

Что нового в NoteZilla 8.0.39:

Исправлено мерцание списка заметок при редактировании.

Скриншот NoteZilla 1 Скриншот NoteZilla 2 Скриншот NoteZilla 3
ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 19.04.20САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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