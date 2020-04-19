NoteZilla — классная программа, которая позволяет создавать заметки прямо на рабочем столе. От других программ для создания заметок, она отличается форматом — «липкие листики» — аналог реальных листиков, которые часто лепят в офисах в качестве напоминания.

Раньше пользователь вешал «липкие листочки» на рамку монитора. Теперь их можно вешать прямо на экран — теперь они виртуальные и гораздо более удобные. Пользователь может создавать любое количество заметок, каждая из которых может иметь свой размер и оформление. У каждой заметки можно менять размер, настраивать шрифт, форматировать списки, вставлять графическое изображение и прочее. А еще NoteZilla позволяет создавать разные наборы заметок. К примеру, один набор для дома, другой для работы, третий еще для чего-то — между наборами можно переключаться в любой момент.

NoteZilla можно управлять через функциональный централизованный интерфейс, в котором сосредоточены все функции, а можно просто создавать заметки через иконку в трее, что очень удобно и делается всего в пару кликов.

Полезной функцией является синхронизация наборов заметок между различными компьютерами. К примеру, пользователь сделал заметку на домашнем компьютере, она синхронизировалась с облачным сервисом и появилась на его рабочем компьютере. Одни и те же заметки будут на всех устройствах пользователя.